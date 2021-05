Pesquisa aponta que brasileiros querem viajar para 'descansar a mente'

RIO - Um desejo comum a muita gente que, há 14 meses, evita ao máximo sair de casa como forma de correr menos riscos em meio à pandemia é o de poder voltar a viajar. Um bom exemplo disso vem da Austrália, onde uma companhia aérea tem tido sucesso na venda de passagens para lugar nenhum - o passageiro paga para ficar voando por algumas horas e depois retorna ao aeroporto de origem. Por aqui, viagens com intuito de dar descanso à mente estão aumentando, e deverão se tornar uma rotina quando tudo se normalizar.

É o que mostra uma pesquisa realizada pela Collinson, especialista global em fidelização de clientes e experiências dos viajantes. A empresa comparou dados de dois levantamentos feitos em 13 países nos anos de 2019 e 2020 - portanto, antes e durante a pandemia. E o resultado mostrou que os viajantes passaram a considerar mais a saúde mental na hora de escolher seus destinos.

Segundo a pesquisa, 90% dos brasileiros irão priorizar mais seu bem-estar mental quando viajarem se comparado a antes da pandemia. O porcentual é superior aos 73% da média mundial, registrada junto com os demais 12 países pesquisados de Ocenia, Ásia, Europa, Oriente Médio e América do Norte.

O bem-estar mental foi uma das razões que levou a auxiliar de farmácia Jéssica Guedes, de 25 anos, a escolher Cancún como destino de descanso. Ela não tinha o hábito de viajar - antes de ir ao famoso destino mexicano, Jéssica havia feito uma única viagem mais longa, ainda em 2019 -, mas disse que aprendeu que esse é um bom jeito de deixar a mente mais tranquila.

"Viajar, além de te trazer novas experiências em todos os sentidos, te faz se sentir mais vivo, de querer traçar novos objetivos, de querer crescer na vida. As viagens te dão uma outra visão do mundo, fora que até os perrengues que a gente passa nelas vira história pra contar", disse. "Você volta com a mente mais tranquila só pelo fato de ter saído da rotina pesada de trabalho, quando você faz todos os dia as mesmas coisas."

O estudo da Collinson, que recebeu o nome "Jornada de Retorno", também revela que, entre todos os países pesquisados, os passageiros do Brasil foram os que demonstraram maior preocupação em ter os protocolos de saúde e distanciamento social corretos antes de se sentirem confortáveis em viajar novamente. Uma das hipóteses levantadas para isso é o impacto devastador da pandemia no Brasil.

Ao todo, o levantamento reuniu respostas de 18,5 mil viajantes de 2019 e outras 12.607 de 2020.