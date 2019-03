Pitimbu: piscinas naturais e aventura

No litoral sul da Paraíba, a 65 quilômetros de João Pessoa, esse trecho já não é novidade… Para os pernambucanos, devido à proximidade com o Estado vizinho e por ser uma alternativa para quem busca praias isoladas.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A recente qualificação profissional e a melhora na infraestrutura local fez da região o mais novo produto turístico paraibano.

“Por passar tanto tempo despercebida, ainda tem muitos lugares preservados. É uma paisagem intocada”, avisa Francisco Pinheiro, secretário de Turismo e Meio Ambiente desse destino com 13 praias e 4 estuários.

Maior orla do Estado, com 26 quilômetros de praias, Pitimbu se exibe na Praia Bela, em passeios de quadriciclo sob falésias, caiaques e pranchas de stand up paddle, ou em uma tirolesa de 150 metros de extensão que termina no rio.

Alternativa às já saturadas piscinas naturais da Paraíba e da pernambucana Porto de Galinhas, as piscinas naturais do Farol desaceleram ainda mais a viagem pela tranquila Pitimbu, conjunto de área para banho, a cerca de 1,5 quilômetro da praia, cuja travessia costuma ser acompanhada por golfinhos.

ONDE SE HOSPEDAR

Pousada Aconchego: uma das poucas opções de hospedagem em Praia Bela, tem 15 apartamentos ao redor da boa piscina. Diárias entre R$ 175 e R$ 220.

O QUE FAZER

Quadriciclo - Passeio com guia, mas pilotado pelo turista: R$ 150 para duas pessoas na Ecotrilhas Pitimbu (83-98213-2036).

Piscinas naturais do Farol - De barco, com almoço a bordo, aproximadamente R$ 200 para até 12 passageiros: 83-3299-1016.