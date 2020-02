Ponta do Corumbau, tranquilidade com os pés na areia

Para se visitar a Ponta do Corumbau, em uma reserva extrativista que pertence ao município de Prado, há duas opções. De Caraíva, pode-se ir a pé, de bicicleta ou de buggy, em um percurso de aproximadamente 13 km, e depois cruzar um rio de canoa. A outra opção, desde Caraíva, é tomar a estrada BA-283, aí a BR-101 até Itamaraju e, de lá, seguir a BA-489 em direção a Prado por cerca de 14,5 km. Nesse ponto fica a rota por Guarani e mais 55 km de subidas e descidas em estradas de terra, totalizando 150 km.

A vantagem de fazer essa caminho de carro é que se pode passar pelo Parque Nacional do Monte Pascoal, onde está a primeira elevação da costa brasileira avistada pela esquadra de Pedro Álvares Cabral. A estrada para a montanha fica na aldeia pataxó Pé do Monte. O acesso principal é pela BR-498, onde se localiza a portaria principal. No local há condutores indígenas capacitados, além da venda de artesanato e apresentações culturais.

Por seu difícil acesso, a Ponta do Corumbau é muito preservada. Na baixa temporada é até difícil encontrar outros turistas, mas o lugar não deixa de oferecer infraestrutura, com pousadas e quiosques. No restaurante Cantinho Nativo, abra a refeição com um pastel de arraia (R$ 20) e complete com arroz de polvo (R$ 80).

A ponta que dá nome ao lugar é uma faixa de areia que some na maré alta e retorna a surgir na maré baixa, com quase 1 km de extensão para dentro do mar. Recomenda-se cuidado ao banhar-se nessa área pois há correnteza. Em toda a região de Corumbau, são mais de 10 km de praias com mar tranquilo.

Onde ficar

Pousada Villa Segovia: R$ 200 a diária para casal. Tel. 73-99102-0333

Jocotoka Village: R$ 480 a diária casal. Site: jocotoka.com.br

Vila Naia: R$ 1.150 a diária para casal. Site: vilanaia.com.br