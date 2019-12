Por dentro de Star Wars: visitamos a nova atração da Disney

A maior expansão de um parque da história Disney está longe de acabar. Depois da inauguração de Rise of the Resistance, a empresa se prepara para lançar, em 2021, o Galactic Starcruiser, um hotel todo baseado na saga Star Wars, com aspecto de nave espacial. Ele integra o rol das grandes novidades que a Disney vai inaugurar até 2021. Conheça como elas serão abaixo.

Galactic Starcruiser

O hotel terá atividades exclusivas e uma ambientação até então inédita nos produtos relacionados a Star Wars. Ele funcionará em turnos e todos os hóspedes-passageiros farão check-in juntos, com uma estada mínima de duas noites. O conceito é baseado na experiência de cruzeiros, onde o navio funciona não apenas como hospedagem, mas também como atração.

Durante estes dois dias, crianças e adultos realizam atividades imersivas como visitar a cabine de comando da espaçonave. Poderão também fazer treinamentos com um sabre de luz e até tirar fotos e interagir com personagens como Chewbacca e os Stormtroopers. Droids e membros alienígenas da tripulação também estarão circulando. Um fato interessante é que todas as janelas do hotel serão telas, que vão ficar passando imagens do espaço.

Mickey and Minnie's Runaway Railway

No dia 4 de março de 2020 estreia a primeira atração dos ratos mais queridos do mundo juntos. Mickey e Minnie terão uma montanha-russa só para eles, com temática de cartoon dos anos 60. Assim como a área dedicada a Star Wars, a atração também ficará no Hollywood Studios, e conta a história de uma saída do casal para um piquenique tranquilo em seu carro esportivo, acompanhados pelo trem do Pateta.

O trem fica desgovernado e eles, junto de Pluto, tentam resolver a situação. Segundo a Disney, o visitante deverá estar preparado para “reviravoltas inesperadas, diversões imensas e transformações impressionantes em cada curva enquanto Mickey e Minnie tentam salvar o dia”. Portanto, espere por uma atração mais radical do que a aparência fofinha sugere.

Tron Lightcycle Run

Sucesso desde 2016 na Disneylândia de Xangai, na China, a montanha-russa do filme Tron será lançada também nos Estados Unidos, mais especificamente na área temática Tomorrowland do Magic Kingdom – as obras já começaram. Ela seguirá o mesmo projeto chinês, com estrutura de aço e lightcycles (as motos características do filme Tron) individuais para cada visitante.

A estreia está prevista para 2021 como parte das comemorações dos 50 anos da DisneyWorld, em Orlando. Os lightcycles já estão até em exibição ao lado das obras, para aguçar a curiosidade dos visitantes. A atração se caracteriza por ter muita música, luzes e gráficos em 3D, que simulam a corrida pelo círculo do vencedor. No entanto, o que mais agrada os visitantes é a alta velocidade.