Por todos nós: não viaje agora

Hoje, 9 de março, meu filho iria à escola presencialmente pela primeira vez em um ano - a última vez que ele pisou em um prédio escolar foi em 13 de março do ano passado. Daqui a alguns dias, nós passaríamos o último fim de semana de março em um resort no interior paulista que está funcionando com lotação bem abaixo da capacidade, em busca de um pouco de vida ao ar livre, de natureza.

Tudo foi adiado.

Sim, estamos todos cansados dessa vida cheia de limitações que a pandemia nos impõe há um ano. Só que muita gente, mais do que de cansaço, sofre neste exato momento de fome, literalmente. Também de doença, de desespero sem fonte de renda.

Precisamos parar a covid-19. A doença está em seu momento mais crítico no Brasil. Este é um espaço para falar sobre viagem em família mas, neste momento, a única coisa possível de ser dita é: não é hora de viajar. Temos o dever e motivos de sobra para ficar em casa.

Mais de 10,5 mil mortos em uma semana. Só na primeira semana de março, entre os dias 1 e 7, a covid-19 matou 10.562 pessoas no Brasil.

Hospitais colapsados. Pelo menos dez estados brasileiros estão com ocupação superior a 90% nos leitos de UTI para covid-19: Acre, Rondônia, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Distrito Federal. Quanto mais gente circula entre cidades, estados e regiões, mesmo que seja de carro, mesmo “seguindo todos os protocolos”, mais o vírus também circula, mais gente se infecta e não consegue o tratamento necessário.

Pacientes graves cada vez mais jovens. O Brasil, que vem sendo chamado por especialistas de laboratório a céu aberto para mutações do coronavírus graças à inexistência de um plano nacional de enfrentamento à pandemia, vê a faixa etária dos pacientes graves nos hospitais caindo rapidamente. A percepção vem sendo relatada na imprensa por médicos que atuam nas UTIs.

Crianças morrem sozinhas nas UTIs. Sim, você leu certo. É uma das consequências dos hospitais colapsados. Por excesso de gente e falta de equipamentos de proteção individual, os pais não podem visitar filhos internados com covid-19. Crianças e adolescentes acabam morrendo sozinhos. A vacina está aí. E, mesmo com toda a desorganização e demora, os números mostram que as mortes por covid-19 já começam a diminuir nas faixas etárias vacinadas. O infectologista Unaí Tupinambás, da Universidade Federal de Minas Gerais, disse em entrevista recente que “precisamos proteger a vacina”, ou seja: evitar circular para reduzir as mutações do vírus, garantindo o efeito dos imunizantes. A vacina é a nossa luz no fim do túnel, a nossa chance de voltar a uma vida menos controlada. Em nome das nossas viagens do futuro, de todas aquelas que ainda queremos (e vamos) fazer: vamos proteger a vacina. Vamos ficar em casa.