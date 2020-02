Prado, boa base para explorar o litoral

Quem chega ao Prado por Cumuruxatiba passa por belas praias cercadas de falésias, como Japara Mirim e depois Japara Grande, esta última agraciada por um rio de água doce cuja cor varia entre o acobreado e o esverdeado, a depender da maré. Aqui, o tom avermelhado também aparece nos morros erodidos pelo mar e pelo vento, o que pode remeter a algum filme de velho oeste, mas o som das ondas acaba rapidamente com esse devaneio.

A última praia antes da cidade é a do Tororão, também cercada de falésias. Nela, há um único restaurante, que cobra consumação mínima de R$ 100 para que se desfrute de sua infraestrutura e que fecha durante a baixa temporada.

O centro de Prado não oferece muitos atrativos para o visitante, mas a praia local é bastante agradável. Apesar da faixa de areia ser um tanto inclinada o mar costuma estar calmo. A cidade pode ser usada como ponto de partida para quem quer visitar as vilas e as praias ao norte, como Cumuruxatiba e Corumbau, e não quer usar veículo próprio – consulte agências como a Prado Tour (pradotour.com.br) e a Catavento (cataventotour.com.br). Também é possível contratar um passeio de catamarã com duração de um dia até o Arquipélago de Abrolhos, embora Caravelas fique mais perto de lá.

Durante a noite, o Beco das Garrafas é o ponto mais animado do lugar, com bares e restaurantes para todos os gostos. Há opções de culinária baiana, além de hambuguerias, comida japonesa, pastelarias e pizzarias.

Para comer frutos do mar, o Banana da Terra prepara lagosta com filé de budião (R$190). Já o Armazém Restaurante serve comida brasileira – picanha na manteiga para três pessoas custa R$135.

Onde ficar

Hotel da Paixão: R$ 200 para casal. Site: praiadapaixao.com.br

Pousada Casa de Maria: R$ 190 para casal. Site: pousadacasademariaprado.com.br

Hotel Amendoeiras: R$ 190 para casal. Site: hotelamendoeiras.com.br