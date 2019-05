Praticidade com parque no 'quintal'

Para quem tem crianças pequenas, se hospedar no Hot Beach Resort tem boas vantagens. A principal delas é o acesso direto ao parque, além da liberdade de usufruir das instalações durante todos os dias de hospedagem.

Controle

Todos da família acima de 7 anos ganham uma pulseira eletrônica que dá acesso ao parque e onde são colocadas as despesas extras. As das crianças eram usadas só pra entrar e ficavam guardadas até a hora de ir embora.

Toalhas

No check-in, os hóspedes recebem também um cartão para trocar por toalhas de piscina. Ao fim da estada, é preciso devolvê-las na recepção – cada toalha extra ou não devolvida custa mais R$ 5. Fiquei dividida com relação a essa regra. Acho justo haver um controle para coibir exageros, mas deveria ser permitido trocar as tolhas de piscina a cada 2 ou 3 dias.

Quarto

Os quartos do Hot Beach são todos iguais, com uma varanda espaçosa. Mudam os móveis: cama king size para dois ou, para famílias, quartos com uma cama de casal e duas de solteiro ou duas de casal.

O banheiro fica na área do closet, com duas pias do lado de fora e vaso e chuveiro separados por uma porta de vidro fosco. Esta, aliás, é minha única crítica. Não dá para supor que todas as pessoas que dividem o quarto se sentem à vontade por ter à vista sua silhueta sentada no vaso enquanto o resto dos ocupantes escova os dentes na pia do lado de fora.

Lazer

Além das piscinas do Hot Beach, o hotel tem uma ampla piscina com jacuzzi (uma parte é coberta), para onde todo mundo vai quando o parque fecha as portas, às 18h. Os garçons trazem os drinques na piscina, em lindas taças de plástico – há opções sem álcool, feitas com suco, refrigerante e suco, que fizeram o maior sucesso entre as crianças. Há uma área kids e outra com jogos e videogames, além de monitores para recreação e um parquinho com balanços e escorregador.

Refeições

As reservas podem ser com meia pensão (diária a partir de R$ 810,05 para um casal com duas crianças até 12 anos) ou pensão completa (R$ 922,25). Quem compra pensão completa almoça no dia do check-out, mas não no do check-in. As opções são fartas e de boa qualidade nas três refeições, com estações de massa ou tapioca e churrasco, sobremesas, frutas, saladas e sopas. Fizeram falta sucos naturais no café da manhã. Há uma copa com micro-ondas, fogão e pia, frutas, leite, achocolatado...

Promoção

A oferta pague duas diárias, fique três vale até 30 de junho.

Site: hotbeach.com.br