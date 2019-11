Pré-selfie

Antes do bastão de selfie virar febre entre viajantes e camelôs, o jeito era improvisar. A capa da edição trazia um autorretrato do fotógrafo Jack O’Brien, que usou um sarrafo, a quatro metros de distância, para fazer um registro seu no 72º andar do Empire State – na época, o edifício mais alto do mundo, título ostentado até 1972, quando foi erguido o primeiro World Trade Center.

Atualmente, o prédio é apenas o 25º mais alto, mas não menos querido. Para chegar ao observatório do 102º andar (e, segundo a reportagem, sentir-se “como um astronauta”), pagava-se US$ 1,50 – hoje, são US$ 46.