Preços: chips internacionais ou multipaíses

Existem dezenas de empresas diferentes que comercializam esses chips, que funcionam em todos os países graças a vários acordos pelos quais essas empresas alugam redes locais. Listamos aqui apenas duas das mais conhecidas.

Oferece internet sem limite de dados. Você customiza o plano conforme os países visitados e a duração exata da sua viagem, de 5 até 30 dias (aqui, fizemos simulações para 5, 15 e 30 dias, mas você pode pedir um para 8 dias, por exemplo). Não é possível optar por mais de 30 dias; para viagens maiores, você terá de comprar mais chips, programando o início da validade de um chip quando terminar a do outro.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dados North America

- Internet 4G ilimitada nos EUA; extensão opcional para Canadá e México

- Planos com duração de 5 até 30 dias

- Preços: US$ 37 (R$ 133,35) (5 dias), US$ 47 (R$ 169,39) (15 dias), US$ 62 (R$ 223,46) (30 dias)

- expansão para Canadá e México: US$ 10 adicionais

Voz e Dados USA

- Internet 4G, ligações locais e SMS locais, tudo ilimitado (é um número de celular dos EUA)

- Planos com duração de 5 até 30 dias

- Preços: US$ 47 (R$ 169,39) (5 dias), US$ 57 (R$ 205,44) (15 dias), US$ 72 (R$ 259,50) (30 dias)

4G Europa

- Internet 4G, chamadas e SMS dentro da Europa (é um número de celular europeu)

- Planos com duração de 5 até 30 dias

- Preços: US$ 55 (R$ 198,23) (5 dias), US$ 65 (R$ 234,27) (15 dias) e US$ 80 (R$ 288,33) (30 dias)

Dados Mundi (internet em 165 países)

- Internet ilimitada (cobertura varia entre 2G, 3G e 4G)

- Planos com duração de 5 a 30 dias

- Preços: US$ 52 (R$ 187,42) (5 dias), US$ 62 (R$ 223,46) (15 dias) e US$ 77 (R$ 277,52) (30 dias)

Você escolhe uma franquia de dados e a área de cobertura. Quando gastar toda a internet contratada, pode recarregar. Chip e créditos não perdem a validade, desde que movimentados (com uso e recarga) uma vez por ano.

Top Destino (Américas ou Europa, ou Ásia & Oceania)

Preços: 1 GB = R$ 165,90, 2 GB = R$ 245,90, 3 GB = R$ 329,90, 5 GB = R$ 483,90

Global (Américas, Europa, Ásia, África e Ocenaia)

Preços: 500 MB = R$ 259,90, 1 GB = R$ 369,90, 2 GB = R$ 534,90

Internet Especial (EUA + Europa)

2 GB = R$ 169,90, 5 GB = R$ 259,90, 10 GB = R$ 451,90, 15 GB = R$ 639,90