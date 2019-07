Preços: roaming internacional das operadoras brasileiras

Listamos aqui o que as quatro principais operadoras de celular do País oferecem para os brasileiros em suas viagens no Exterior

Pacotes semanais de WhatsApp ou Instagram ilimitados (novidade, para planos pós-pagos)

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- WhatsApp ilimitado: inclui ligações de voz e vídeo pelo aplicativo, além de troca de mensagens de texto e áudio, fotos e vídeos.

- Instagram ilimitado: permite postar fotos, vídeos, fazer Stories e usar o Direct (troca de mensagens) à vontade

- Preço de cada um dos pacotes: R$ 39,90/semana (EUA) e R$ 49,90/semana (América do Sul ou Europa)

Pacotes de dados (planos pós-pagos)

- Franquia diária: 500MB/dia, a partir de R$ 29,90 (preço depende do país de destino)

- Franquia semanal: 3GB ou 5GB/semana, a partir de R$ 149,50 (preço depende do país de destino)

- Franquia mensal: 8GB/mês, a partir de R$ 448,50 (preço depende do país de destino)

Chamadas de voz no exterior (planos pós-pagos)

- O cliente paga apenas os minutos que usar.

- Preços: R$ 1,99/minuto (EUA e Canadá), R$ 2,49/minuto (resto da América e Europa), R$ 2,99/minuto (África do Sul, Japão, China, Austrália e Nova Zelândia)

- Para planos corporativos, há pacotes mensais de voz (60, 180 ou 500 minutos, a partir de R$ 51,90/mês)

Pacote de roaming internacional

- Permite, a cada mês, 7 dias de WhatsApp ilimitado e 30 minutos em chamadas de voz para qualquer lugar do mundo

- Preço: o benefício é incluído, sem custo adicional, nos planos pós-pagos TIM Black 30 GB ou 100 GB, TIM Black Família (30 GB, 60 GB, 100 GB e 180 GB) e Da Vinci 200 GB.

Planos Pré-Pago e Controle (conta com valor fixo)

- Chamadas de voz feitas: R$ 4,49/minuto

- Chamadas de voz recebidas: R$ 4,49/minuto

- SMS enviado: R$ 1,50/mensagem

- SMS recebido: grátis

- Internet: R$ 33,00/MB navegado (cobrado a cada 10 KB)

- O roaming deve ser habilitado antes da viagem, não é possível contratar no exterior

Vivo Travel (pacote diário de roaming internacional, com dados e voz; só cliente pós-pago)

- Chamadas de voz: 50 minutos por dia em chamadas locais (dentro do país visitado) ou para o Brasil. Minutos excedentes ou chamadas para outros países: R$ 1,99/minuto

- Recebimento de chamadas em roaming: ilimitado

- SMS: ilimitado para qualquer operadora do mundo

- Internet: franquia diária varia de 200 MB a 1 GB, conforme o país visitado. Exemplos: Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá: 1 GB; Europa, Austrália, África do Sul, Japão e China: 500 MB; Israel e Tailândia: 200 MB.

- Quando a franquia diária de internet for esgotada, a velocidade despencará para 32 kbps. Renovação da velocidade normal custa R$ 19,99 e vale até as 23h59 do mesmo dia, pelo horário do país visitado. Contratação desse pacote adicional é oferecida pela própria Vivo, por SMS.

- Ativação: a partir o primeiro kbyte trafegado, cobra-se uma diária cheia, que vale até 23h59; se após 0h houver continuidade do uso, cobra-se nova diária. Vale o horário local do país que está sendo visitado.

- Preços: R$ 39,99/dia (para Américas e Europa), R$ 59,99/dia (para África, Ásia e Oceania)

- planos pós Família têm direito a 7 diárias grátis por ano (após usadas essas diárias, valem os valores acima); plano Vivo V têm diárias ilimitadas grátis

Pacote Vivo Travel Voz 50 minutos: apenas minutos de voz (pós-pago)

- 50 minutos de chamadas de voz (feitas ou recebidas)

- Validade: 30 dias

- Preço: R$ 99,90 o pacote; se extrapolar a franquia, paga R$ 1,99 por minuto excedente

Planos Pré e Controle

- Chamadas de voz feitas: R$ 2,99/minuto

- Chamadas de voz recebidas: R$ 2,99/minuto

- SMS enviado: R$ 0,99/mensagem

- SMS recebido: grátis

- Internet: R$ 2,90/MB navegado (cobrado a cada 10 KB)

- Roaming deve ser habilitado antes da viagem

Em viagens à Argentina, Chile e Europa (clientes pós-pagos)

- Pacote de voz de 50 minutos (chamadas feitas ou recebidas): R$ 59,90/mês

- Minuto de voz (avulso ou excedente): US$ 1,94 (R$ 7)/minuto

- Internet: 500 MB por R$ 99,90/mês ou 1 GB por R$ 189,90/dia

- SMS enviado: US$ 1,29 (R$ 4,65)/mensagem

- SMS recebido: grátis

Em viagens aos Estados Unidos (clientes pós-pagos)

- Pacote de voz de 50 minutos (chamadas feitas ou recebidas): R$ 29,90/mês

- Minuto de voz (avulso ou excedente): US$ 1,94 (R$ 7)/minuto

- Internet: 2 GB por R$ 99,90/mês, 5 GB por R$ 169,90/mês ou 1 GB por R$ 59,90/dia

- SMS enviado: US$ 1,29 (R$ 4,65)/mensagem

- SMS recebido: grátis

Em viagens à África do Sul, China, Austrália (clientes pós-pagos)

- Pacote de voz de 50 minutos (chamadas feitas ou recebidas): R$ 169,90/mês

- Minuto de voz (avulso ou excedente): US$ 4,86 (R$ 17,52)/minuto

- Internet: 200 MB por R$ 199,90/mês ou 500 MB por R$ 399,90/mês

- SMS enviado: US$ 1,61 (R$ 5,80)/msg

- SMS recebido: grátis

Clientes da Oi com planos pré-pagos ou controle não podem contratar roaming internacional.

Passaportes

- Permitem usar o mesmo pacote de dados de internet do plano pós-pago atual mesmo estando em outros países. Ligações e envio de SMS são ilimitados para o Brasil e para o país que está sendo visitado. Recebimento de chamadas é grátis.

- Passaporte Europa (todos os países europeus): R$ 19,99/mês.

- Passaporte Mundo (Europa + Américas + África do Sul + Austrália, China, Cingapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Gana, Hong Kong, Índia, Indonésia, Israel, Japão, Nova Zelândia, Rússia e Tailândia): R$ 29,99/mês.

- Grátis para clientes do plano Pós 60 GB.

Pacote internet diária (uso da rede 2G-3G-4G por 24 horas; apenas clientes pós-pagos)

- Preços: R$ 29,90/dia (Américas), R$ 29,90/dia (Europa), R$ 79,90/dia (demais países)

Internet e chamadas avulsas (fora de pacotes, preços variam conforme o país visitado):

Argentina e Estados Unidos, clientes pós-pagos

• Chamada local: US$ 1,67 (R$ 6,02)/minuto

• Chamada para o Brasil: US$ 3,53 (R$ 1,72)/minuto

• Chamada para outros países: US$ 5,61 (R$ 20,22)/minuto

• Chamada recebida: US$ 1,67 (R$ 6,02)/minuto

• SMS enviado: US$ 0,60 (R$ 2,16)/mensagem

• SMS recebido: grátis

• Internet: R$ 29,90/dia

Argentina e Estados Unidos, clientes pré-pagos e controle:

• Chamadas feitas (para qualquer lugar) e recebidas: R$ 3,39/minuto

• SMS enviado: R$ 1,29/mensagem (não disponível para EUA)

• SMS recebido: grátis

• Internet (sinal GPRS): R$ 2,99/MB

Europa, clientes pós-pagos:

• Chamada local: US$ 2,01 (R$ 7,24)/minuto

• Chamada para o Brasil: US$ 5,04 (R$ 18,16)/minuto

• Chamada internacional: US$ 5,61 (R$ 20,22)/minuto

• Chamada recebida: US$ 2,01 (R$ 7,24)/minuto

• SMS enviado: US$ 0,60 (R$ 2,16)/mensagem

• SMS recebido: grátis

• Internet: R$ 29,90/dia

Europa, clientes pré-pagos e controle:

• Chamada feitas (para qualquer lugar) e recebidas: R$ 4,39/minuto

• SMS enviado: indisponível

• SMS recebido: grátis

• Internet: R$ 7,99/MB