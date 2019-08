Primeira parada: Ponte Alta

Depois de voar de São Paulo a Palmas, partimos em direção ao Jalapão. As estradas perto da capital do Tocantins ainda são boas, mas chegando perto de Ponte Alta se tornam esburacadas e, em alguns pontos, estreitas, o que exige perícia do condutor. Em certos trechos, o motorista tem de guiar na contramão em razão dos buracos. Esses primeiros solavancos são apenas um aperitivo do que está por vir pelas estradas da região.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais de 150 quilômetros e muitos chacoalhões depois, paramos em Ponte Alta para almoçar. A cidade é conhecida como Portal do Jalapão – o primeiro contato com a região para quem vem de Palmas. De lá, é possível seguir para outras bases, onde estão as principais atrações: Mateiros (a 160 km dali) ou São Félix do Tocantins (a 90 km).

Geralmente, os guias e empresas de turismo que levam os turistas de Palmas já fazem reserva nos restaurantes – mas se você for por conta, não arrisque e ligue antes para não ficar sem almoço. Fomos ao Tamboril (63-98467-8049), que serve ótima comida caseira em sistema self-service e também tem opções à la carte. O destaque do almoço foi o purê de batata-doce com banana da terra (R$ 35 por pessoa).

Para fazer a digestão, vale aproveitar para conhecer as lojinhas de artesanato que vendem produtos feitos com capim dourado, típico da região. Dá pra comprar bijuterias, chapéus, bolsas... Fique à vontade para pechinchar: o pessoal aceita negociar.

Deu tempo ainda de conhecer a Praia do Tamburi, no Rio Ponte Alta. Os moradores se aliviam do calor de mais de 35 graus nessa pequena praia de água doce – e alguns corajosos até arriscam um mergulho das estruturas da ponte. Dali, seguimos para a próxima parada: o Cânion do Sussuapara.

Fonte da juventude

Sussuapara, que dá nome ao lugar, é um cervo de grande porte que habita a região. Localizado a 14 quilômetros do centro de Ponte Alta, é uma ótima recompensa para tantas horas de estrada.

O cânion é uma formação rochosa de 12 metros de altura que se mistura à vegetação, formando pequenos dutos de raízes aéreas por onde a água escorre. O lugar tem uma beleza surpreendente e ao final dele, depois de um caminho de pedrinhas massageadoras pelo curso d'água, há uma pequena cascata que verte água mineral geladinha. É possível beber essa água sem medo – os moradores dizem que essa é a verdadeira fonte da juventude. Só para garantir, encho minha garrafinha por ali. A entrada custa R$ 20 por pessoa, e há um limite máximo de 30 visitantes no local; (63) 99236-5168.

À noite, jantamos na Pousada Águas do Jalapão (63-99108-6678. A comida caseira, em sistema self-service, é reconfortante. Na casa há drinques e picolés feitos com frutas da região, como a caipirinha de açaí (R$ 15) e o sorvete de murici, que tem uma textura diferente, um pouco farinácea e sabor que lembra um queijo doce (!). Estranho, mas é bom. Leve dinheiro – a casa não aceita cartão.