Promoção leva hóspede para dormir no Museu do Futebol

A menos de um mês da Copa do Mundo, vai dar para entrar ainda mais no clima do Mundial e se sentir no País-sede, aqui mesmo, do Brasil, mais precisamente no Museu do Futebol, localizado no Pacaembu, em São Paulo. É que o estádio recebe uma acomodação inspirada na Rússia, com tour interativo e a chance de um pernoite para o vencedor de promoção “Uma Noite no Museu do Futebol”, promovido pela Booking.com.

Funciona assim. Até às 23h49 (horário de Brasília) do dia 22 de maio, os interessados deverão acessar o site da Booking.com e escrever, em até 150 palavras, sobre a sua paixão por futebol e viagens e contar porque você merece passar a noite no Museu do Futebol. O vencedor vai poder dormir a noite do dia 2 de junho na acomodação temática do Museu, com acompanhante, tour VIP guiado pelo jogador Juliano Belletti (alô, Ben Stiller? Perdeu!) e ganhar jantar russo preparado pela ganhadora do Masterchef Profissionais Dayse Paparoto. A promoção é válida para todo o Brasil e o anúncio será feito pelo site.

E para quem quiser ver de pertinho a nova atração do Museu, o espaço abre para visitação no dia 31 de maio e fica disponível até o dia 3 de junho. Além da decoração especial russa, os visitantes também poderão ver clássicos cartões-postais do país-sede, como a Praça Vermelha, de Moscou, em uma ação interativa com óculos de realidade virtual. Valor está incluso no ingresso (R$ 12) do Museu do Futebol.