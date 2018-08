Punta del Este no verão

PUNTA DEL ESTE - O verão de Punta del Este tem uma dinâmica bem particular. Nas praias, o dia geralmente começa mais tarde, para aproveitar a combinação de sol abundante (que no verão pode brilhar até perto das 21h) e badalação. É sob o céu quase sempre azul que uma maioria de brasileiros, argentinos e uruguaios bebe cerveja e espumante gelados enquanto ouve a música dos paradores instalados na orla. Óculos de sol da moda, chapéu e roupas claras são como uniformes de quem aproveita o verão por lá.

Se tem uma coisa que se faz bem na cidade uruguaia, afinal, é aproveitar a vida. Para não perder espaço, todos os anos o balneário se atualiza com novos restaurantes, lojas e uma programação completa nos paradores com vista para o mar, que oferecem uma estrutura completa nas praias. Espreguiçadeiras, guarda-sóis e cardápios bem elaborados fazem parte das mordomias de points como os disputados Ovo Beach Club e Imarangatu.

Sob a batida de DJs, é comum ver circulando por ali homens esbeltos e mulheres que parecem saídas de um catálogo de moda, com bronzeado cor de caramelo. A festa, ainda durante o dia, segue ao pôr do sol – quando o céu ganha um colorido especial – e perdura pela noite.

Além da praia, um roteiro básico pela cidade pode começar no Paseo de las Americas, na Playa Brava. Na altura da parada 1 está a escultura mais famosa: uma mão. Conhecida como La Mano, Los Dedos ou Hombre Emergiendo a La Vida, a obra foi feita pelo chileno Mario Irarrázabal e é muito disputada para as fotos. Para quem quer arrasar no clique, o melhor é ir cedo, antes da chegada dos ônibus de turismo – principalmente se você for em algum feriadão ou entre dezembro e fevereiro.

Novidade gastronômica. Em direção à península, a Avenida Gorlero é o coração econômico do balneário e concentra lojas, bares e restaurantes. A novidade por lá é o Ramona, inaugurado em setembro. Com bom custo-benefício e ambiente aconchegante, tem um menu composto de produtos caseiros e artesanais, com boas opções para veganos e celíacos. Tudo sem conservantes, como garante o cozinheiro e proprietário Diego Petroccelli.

Entre os queridinhos da casa está o Chá para Dois, (680 pesos uruguaios ou R$ 75). A mesa é posta com café, chá, cortado ou capuccino, suco de laranja, sanduíche, torradas, geleias, requeijão, biscoitos de canela e de aveia e mel, croissant e bolo. Para refeições mais encorpadas há sugestões como milanesa de entrecot com batatas (cerca de R$ 43) e peito de frango com risoto de quinoa (cerca de R$ 45).

De estômago cheio, o passeio pode continuar pela própria Avenida Gorlero e seguir adiante até o farol de 1860, feito com prismas de cristal trazidos da França. Também merece atenção o Puerto Nuestra Señora de la Candelaria, onde centenas de embarcações de todos os tamanhos atracam o ano todo. No auge do verão, falta espaço para tantos exemplares. Nos meses mais frios, quem disputa o espaço são os leões-marinhos: é comum eles ficarem por ali, em busca de peixes.

Depois, continue pela Rambla General Artigas, a beira-mar na Playa Mansa. Um gazebo avança a água formando uma espécie de píer para relaxar e curtir o cenário. E, se ainda restar ânimo para algumas comprinhas, a Calle 20 está logo ao lado. Trata-se de um passeio de compras ao ar livre, onde marcas internacionais como Fendi, Valentino e Thommy Hilfiger ajudam a incrementar a mala dos viajantes. Afinal, há muito mais para ver na cidade – e em seu entorno, como você pode descobrir a seguir.

Sono tranquilo

Em Punta del Este

Na Praia Brava, em frente à parada 10, uma grande construção que lembra a frente de um navio abriga o moderno The Grand Hotel. Pelas paredes de vidro, avista-se a praia. Lá dentro, estofados, luminárias direcionadas e objetos que esbanjam design preenchem o lobby. Os 120 quartos têm vista para o mar, piscina ou jardins, e móveis revestidos com bambu. O hotel ainda conta com serviço completo de praia, spa, restaurantes, sala de jogos adulto, piscinas e área infantil completa. As diárias começam em US$ 110.

Mais em conta

Localizados na mesma região do famoso Hotel Conrad, o Sunset e o Best Western La Forêt oferecem diárias bem mais em conta. O primeiro fica quase em frente ao píer da Praia Mansa, com diárias que vão de US$ 195 a US$ 300 para o casal, com café da manhã. O La Forêt é um pouco mais distante, mas ainda próximo da orla. Suas diárias estão na mesma faixa de preço: US$ 220 em média o casal.

Em José Ignacio

Caminhar sem pressa e não ter hora para acordar é um mandamento que a dupla de empresários Ricardo Carranza e Osvaldo Muratorio reconheceu assim que inaugurou a Posada La Viuda de José Ignacio (a partir de R$ 510). O desjejum inicia às 9h, sem hora para acabar. Café prensado na hora, pães feitos na própria cozinha, iogurte, frutas, panquecas e ovos mexidos podem ser colocados na mesa em frente à piscina, no quarto ou na sacada com vista para o mar. A 200 metros da praia, o hotel-butique tem galerias de arte com pinturas, fotografias e esculturas. Há jacuzzi nos com vista para o mar, e piscinas privativas nos com vista para o jardim. No térreo há piscina e sala com adega, com vinho (a preço acessível) para beber no quarto. Os hóspedes ainda podem pegar emprestado bicicletas para explorar o vilarejo.

Em Punta del Diablo

Entre as ruas estreitas de terra clara de Punta del Diablo despontam albergues e pousadas rústicas que aproveitam a arquitetura colorida e simples do vilarejo para transformar os espaços em experiências únicas. Com todas as suítes de frente para o mar, a Posada La Viuda del Diablo (da mesma rede do hotel de José Ignacio) tem quartos equipados com jacuzzi em frente a uma parede de vidro, o que dá a sensação de estar tomando banho na beira da praia. Nos dias frios, à noite, a equipe acende uma fogueira na praia, enquanto os casais se amontoam nas cadeiras de madeira enrolados em mantas de lã. Crianças não são aceitas. Para ir em família, o Terrazas de La Viuda, a poucos metros dali, tem piscina e quartos com vista para o mar. O café da manhã é servido o dia todo, e há algo precioso para quem tem filho: minicozinha com micro-ondas e frigobar.