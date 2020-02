Bares pet friendly em SP: confira quatro locais de happy hour que aceitam animais

Ah! O verão! Dias mais longos, com temperaturas propícias a curtir a vida ao ar livre em São Paulo. Como resistir? “Sextar” em dias assim é quase uma (deliciosa!) obrigação. Por isso, selecionamos quatro bares onde happy hours com os pets são altamente recomendáveis. Vem com a gente.

EAP

Já faz um tempo que o Alto de Pinheiros foi revitalizado, com ótimos endereços gastronômicos – inclusive para pet lovers. No Empório Alto dos Pinheiros (Rua Vupabussu, 305) você encontra uma curadoria de cervejas artesanais do mundo inteiro (copo de 150 ml a partir de R$ 5). Além do parklet, que fica bem na frente, o bar tem uma varanda coberta com mesas coletivas. Perfeito para ir com a cachorrada, faça chuva, sol ou estrelas.

Fortunato Bar

Pelas bandas da Vila Mariana está um bar tradicional, com cardápio de dar água na boca. O Fortunato (Rua Joaquim Távora, 1.356) tem entradinhas que caem bem em happy hours e têm peso de prato principal. Quer um exemplo? A polenta frita com panelinha de mix de cogumelos (R$ 39). Para os pets, eles oferecem uma caixa de brinquedos (fofos!) e pote de água. O único senão é que as mesas para os clientes bem acompanhados de cães ficam na calçada e não possuem cobertura para os dias de chuva.

Mercearia A Pracinha

Sabe aquele típico lugar onde as mesas da calçada são mais disputadas que as da parte de dentro? Assim é na Mercearia A Pracinha (Rua Brás Cardoso, 342), que fica em uma casa de esquina na Vila Nova Conceição e tem mesas com cadeiras nos dois lados da quadra. Quando chega a blue hour (hora em que o céu fica azul-celeste, antes de realmente escurecer), as velinhas das mesas são acesas: o clima é irresistível. Peça um chope(R$ 11) e uma burrata (R$ 42) e curta o movimento da Praça Pereira Coutinho. Dica: quem tem um pet com mais energia pode levá-lo para brincar ao cachorródromo fechado, no meio da praça.

Johnnie Wash

O Johnnie Wash é conhecido pela oficina de motocicletas customizadas e shows, que vão madrugada adentro. Eu gosto de ir com a Ella (minha sharpei) para curtir o deque de madeira, que fica na frente do bar, e comer um dos melhores hambúrgueres vegetarianos de São Paulo, o Evolution (R$ 41,90). É perfeito para um começo de noite e uma happy hour com os pets. Charmoso e espaçoso, tem clima de baladinha. Mesmo que a gente não possa entrar com os nossos cães, dá para curtir o deque numa boa. Fica na Rua Gomes de Carvalho, 815, na Vila Olímpia.