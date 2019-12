Quatro hotéis para desconectar na América do Sul

Deserto do Atacama, Chile

O Explora Atacama oferece uma imersão nas paisagens e na cultura chilena. O pacote de ano-novo de 6 noites (27/12 a 6/1) inclui todas as refeições, passeios pelo deserto e arredores e traslados. US$ 6.006 por pessoa, em quarto duplo. Com a Interpoint.

Ushuaia, Argentina

Integrante dos programas Virtuoso e Leading, o Arakur fica na reserva natural de Alarkén, na Patagônia Argentina. O pacote de ano-novo vai de 28/12 a 2/1, e custa US$ 2.470 para dois, com café, transporte ida e volta para o centro da cidade e passeios.

Torres del Paine

Colado no parque nacional chileno, o hotel Tierra Patagonia tem pacote de Natal de 6 noites (21 a 27/12). Inclui hospedagem em sistema all-inclusive com bebidas, duas excursões de meio dia ou uma de dia inteiro. US$ 5.600 por pessoa, em quarto duplo.

Chiloé

O arquipélago chileno se destaca pelas igrejas de madeira em formato único, tombadas pela Unesco, e pela natureza. O pacote dedo Tierra Chiloé vai de 21 a 26/12 e custa US$ 3.750 por pessoa em quarto duplo, em sistema all-inclusive. Oferece uso livre do spa, traslados e duas excursões.