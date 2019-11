No ano em que a Cidade Maravilhosa completa 450 anos, haverá cerca de 600 desfiles de 455 blocos pelas ruas durante os dias de carnaval. O tradicional Cordão da Bola Preta já anunciou que vai até cantar Parabéns a Você em homenagem à cidade e o Cordão do Boitatá terá músicas compostas especialmente para a data.

Este ano, segundo estimativas da Riotur, órgão de turismo da cidade, mais de 5 milhões de foliões devem acompanharam as agremiações. O site oficial ainda não tem a programação (já divulgada), mas você encontra a lista completa no WikiRio (oesta.do/riocarna). Entre os tradicionais, além do Cordão da Bola Preta (leia na letra G), o Simpatia É Quase Amor (foto) sai em Ipanema há 31 anos. A concentração é no domingo, às 15 horas, no Largo General Osório. Sem carro de som, o Cordão do Boitatá reúne uma multidão na Praça XV também no domingo, às 9 horas. Em Santa Teresa, o Carmelitas desfila na sexta e na terça-feira de carnaval. Outro que sai na terça-feira é a Orquestra Voadora, a partir das 15 horas no Aterro do Flamengo. Este ano, os blocos que tradicionalmente passavam pela Avenida Rio Branco tiveram seu percurso alterado. Fique atento.