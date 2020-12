R$ 100 mil para quem for escolhido para trabalhar na natureza

Quem pensa em abandonar o trabalho em um ambiente fechado para viver na natureza tem a chance de ganhar R$ 100 mil como incentivo. A marca de cerveja Corona lançou o Free Range Fund, um fundo para apoiar projetos pelo mundo de gente que quer mudar para um estilo de vida ao ar livre. Brasileiros também podem se inscrever para concorrer ao benefício.

A ideia do fundo nasceu depois da realização de Free Range Humans, websérie da Corona Studios que contou a história de oito pessoas que trocaram carreiras convencionais por atividades na natureza – dá para ver o conteúdo no canal do YouTube da empresa.

Entre elas está Bruna Bessa, jornalista brasileira que virou instrutora de surfe e fundadora da Maré Alta, escola para mulheres que organiza viagens com o esporte. Enquanto o artista Jason deCaires Taylor, do Reino Unido, cria esculturas embaixo d'água para virarem recifes de corais e ecossistemas marinhos, o biólogo colombiano Juan Pablo Bueno construiu o sustentável La Manigua Lodge, na floresta de La Macarena, de modo original e de baixo impacto na natureza.

O candidato escolhido no Brasil, além de receber R$ 100 mil, participa da segunda temporada da produção feita pela Corona Studios, segmento criado pela cervejaria para iniciativas relacionadas a entretenimento. Para disputar uma vaga na segunda temporada e o prêmio de R$ 100 mil para começar a nova vida, o candidato tem de acessar o site coronafreerangefund.com.br, preencher seus dados e escrever por que sente que sua vida faria mais sentido na nova atividade ao ar livre. Também há espaço para quem quiser subir vídeo ou foto adicional.