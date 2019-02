Rara, 'cachoeira de fogo' volta ao parque Yosemite, na Califórnia

A temporada de observação da "cachoeira de fogo", fenômeno causado por ilusão de ótica, começou na quarta-feira, 13, no Parque Yosemite, um dos mais famosos dos Estados Unidos, na Califórnia.

O fenômeno natural pode ser observado por um período máximo de duas semanas a cada ano, em fevereiro, por conta das condições climáticas - a previsão este ano é que vá até o dia 24. A "cachoeira de fogo" acontece quando á agua em movimento é atingida pelo raios solares durante o pôr do sol.

Com a incidência dos raios, a água fica bem brilhante, em tons de amarelo e laranja. É pura ilusão de ótica. Quanto maior a quantidade de neve no inverno rigoroso, maior o fluxo de água, e, consequentemente, mais bonita cachoeira. Como as condições climáticas mudam facilmente, não há um momento exato do dia em que o fenômeno possa ser observado.

Para observar a cachoeira, os visitantes devem parar o carro no estacionamento do Parque Yosemite e caminhar até o vale do local. Assista ao fenômeno no vídeo abaixo:

