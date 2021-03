Ratatouille abre na Disney em outubro

O pavilhão da França no Epcot ganha ampliação com a nova atração que chega por lá neste ano: Remy's Ratatouille Adventure. A área dedicada ao ratinho-chef tem inauguração prevista para 1º de outubro e abre a celebração dos 50 anos da chegada da Disney à Flórida.

Como parte da transformação do Epcot, o pavilhão da França será ampliado, com cenários parisienses de Ratatouille, produzida pela Pixar (do grupo Disney) e vencedora do Oscar de Melhor Animação em 2008. A área terá ainda a inauguração de La Crêperie de Paris, no pavilhão da França. Com serviço nas mesas e no balcão, o restaurante terá panquecas salgadas feitas com trigo sarraceno (sem glúten), crepes doces e cidra francesa.

50 anos da Disney em Orlando

A Celebração Mais Mágica do Mundo, como a empresa está chamando o 50º aniversário do Walt Disney World Resort, em Orlando, inclui 18 meses de programação especial nos quatro parques temáticos da Disney em Orlando. Outras atrações ainda não foram divulgadas.

O anúncio sobre as novidades no pavilhão da França no Epcot foi feito hoje pelo CEO da Disney, Bob Chapek, durante a reunião anual de acionistas da The Walt Disney Company.