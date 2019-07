Restaurante sul-africano cria cardápio 100% à base de insetos

Macarrão sendo feito com insetos na cozinha do restaurante The Insect Experience, na Cidade do Cabo

As lagartas Mopane são uma iguaria tradicional na África do Sul, mas um restaurante da Cidade do Cabo está prestes a se tornar o primeiro a servir um cardápio exclusivamente elaborado com insetos.

The Insect Experience, que abriu as portas este mês, une uma fonte alternativa de comida à experiência culinária tradicional da cidade.

O restaurante foi aberto pela Gourmet Grubb, uma empresa que já introduziu na Cidade do Cabo um sorvete sem lactose, elaborado com "leite" de insetos.

Os insetos são "similares às carnes vermelhas em seu conteúdo de proteínas e gorduras", explicou Leah Bessa, cofundadora e encarregada de desenvolvimento de produtos da Gourmet Grubb.

"Os insetos que usamos, as larvas da mosca Hermetia negra, são muito ricos em zinco, ferro e cálcio do que a carne bovina", argumentou.

Bessa afirmou, ainda, que os insetos criados por uma dupla de produtores locais têm grande conteúdo de fibra e carecem de carboidratos.

Iguarias

As traças de farinha e as lagartas Mopane são alguns dos insetos usados nos pratos.

O restaurante serve também palitos fritos de polenta de mopane e croquetes de grão-de-bico elaborados com larvas de mosca negra, entre outros pratos.

De sobremesa, oferece sorvete de chocolate negro frito, feito também com larvas da mosca negra.