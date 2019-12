Réveillon: pacotes com transporte aéreo ou rodoviário

Encontrar passagem aérea a um preço convidativo no réveillon é sempre um desafio. Selecionamos pacotes nacionais e internacionais com transporte – aéreo e rodoviário – incluídos. Os preços são os mínimos por pessoa, em acomodação dupla. Exceções estão sinalizadas.

R$ 1.158

Vitória (ES)

São quatro noites, de 30/12 a 3 de janeiro, com passagem aérea e hospedagem com café da manhã. Com a Maringá Lazer.

R$ 1.264

Rio de Janeiro (RJ)

O pacote rodoviário da CVC tem três noites, com partida de São Paulo no dia 28/12 (chegada ao Rio dia 29) e retorno dia 1º de janeiro. Inclui hotel com café da manhã, city tour no Rio e traslado à praia de Copacabana na noite de réveillon.

R$ 1.338

Rio de Janeiro (RJ)

Também de três noites, de 28/12 a 1º/1, a opção da Maringá Lazer inclui transporte rodoviário com saída de São Paulo, city tour no Rio e traslado a Copacabana na noite de réveillon.

R$ 1.779

Florianópolis (SC)

Focado em quem quer curtição e balada, o pacote da Juca na Balada tem saída de São Paulo no dia 26/12 e volta no dia 1º de janeiro. Inclui transporte rodoviário, hospedagem com café da manhã, pool party à fantasia all-inclusive, escuna Open Bar.

R$ 1.849

Arraial do Cabo (RJ)

Outra opção da Juca na Balada, também com saída rodoviária de São Paulo, de 26/12 a 1º/1. Inclui hospedagem com café, pool party e passeios turísticos em Arraial do Cabo e Búzios.

R$ 2.896

Maceió (AL)

Sete noites, de 28/12 a 4/1, com passagem aérea saindo de Guarulhos, hospedagem com café da manhã, traslado de e para o aeroporto, e city tour. Com a Azul Viagens.

R$ 3.290

Cumuruxatiba (BA)

Para aventureiros: o pacote da Pisa Trekking inclui transporte em ônibus semileito e hospedagem em barraca para duas pessoas, com café da manhã, lanche de bordo e guia. Oito noites, de 27/12 a 4/1.

R$ 4.124

Porto Seguro (BA)

Também da Azul Viagens, o pacote de sete noites vai de 29/12 a 5/1, com hospedagem com café da manhã, traslado de e para o aeroporto, city tour e saída de Guarulhos.

R$ 6.590

Barra Grande (PI)

O pacote de seis noites da Juca na Balada vai de 27/12 a 2/1. Inclui aéreo com saída de São Paulo, hospedagem com café e ingressos para os quatro dias de festa do Réveillon Piawaii.

R$ 7.130

Orlando (EUA)

Para quem ainda quer curtir os parques temáticos mesmo com o dólar alto, o pacote da Azul Viagens tem nove noites (28/12 a 6/1), hospedagem em apartamento quádruplo, locação de carro e aéreo.

R$ 7.910

Fernando de Noronha (PE)

O pacote da Azul Viagens inclui aéreo de Guarulhos, hospedagem com café da manhã, traslado de e para o aeroporto. Sete noites, de 29/12 a 5/1.