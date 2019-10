Um pórtico pintado de amarelo e enfeitado com azulejos azuis e brancos de inspiração portuguesa dá as boas vindas a quem chega a Rio das Flores, cidade de apenas 8 mil habitantes. Em sua área mais rural, mais especificamente no quilômetro 25 da Estrada do Abarracamento (RJ-135), fica a Fazenda União, um verdadeiro retrato da pompa e riqueza em que viviam a nobreza e aristocracia brasileira no auge do ciclo do café no Vale do Paraíba, no século 19. Hospedar-se no magnífico casarão, de 1836, tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, é reviver essa opulência.

A fazenda, que pertenceu ao Visconde de Ouro Preto, um dos políticos mais importantes do Segundo Império (e próximo a pessoas como D.Pedro II), serviu de locação para novelas e filmes de época. Além do rico museu de arte sacra com peças dos séculos 18, 19 e 20, o local mantém coleções de objetos antigos e mobiliário preservado, que remontam hábitos e costumes curiosos daquela época. A sala de jantar abriga uma extensa coleção de pratos brasonados que pertenceram a nobres famílias do Império.

Xícaras de chá com divisórias que serviam para impedir que volumosos bigodes fossem mergulhados no líquido quente, perdendo seu penteado, estão expostas numa cristaleira. A qual, por sua vez, está bem próxima à sala onde esses mesmos cavalheiros se reuniam para conversar, mascar tabaco, fumar cachimbo ou charutos e encher escarradeiras com cusparadas para exibirem a boa saúde (em tempos que a tuberculose fazia incontáveis vítimas, conhecer a saúde de um convidado era uma preocupação necessária).

Enquanto isso, na luxuosa sala de jantar, uma peça dourada que lembra uma tesoura guarda a memória de uma época marcada pela religiosidade e superstição: o objeto era usado para cortar e apagar a chama das velas que iluminavam a sala.

Do passado para o presente

O passado, contudo, encontra o presente nos 24 apartamentos da fazenda, onde conforto e modernidade são marcas registradas. Móveis antigos dão o tom da decoração aconchegante aos quartos, que contam com camas king ou queen, tevê, lareira digital e máquina de café expresso. Piscina, bar, sauna, sala de jogos, academia, um redário com vista para o lago, pedalinho, quadra de tênis, minigolfe e um playground estão entre as opções de lazer, além de uma cavalariça para equitação.

A mesa farta de café da manhã colonial e os deliciosos aromas que saem do forno à lenha do restaurante são um convite para se deliciar com sabores típicos da fazenda. Bolos fofinhos, acompanhados de geleias, queijos frescos e pães caseiros combinam com o café produzido no local. Aos sábados, a propriedade abre as portas para visitas guiadas que terminam em feijoada (R$ 145 por pessoa; crianças de 6 a 12 anos pagam meia). É possível escolher entre diárias com café da manhã ou pensão completa; os preços começam em R$ 686 o casal.

Alambique

Além da fazenda, outra pedida em Rio das Flores é conhecer a produção da Cachaça Werneck. Eli Werneck, o proprietário, é o guia da visitação que mostra todo o processo produtivo do destilado, do plantio da cana-de-açúcar, passando pela destilação até o envelhecimento nos barris de diferentes madeiras, que ajudam na composição dos sabores.

Werneck conta que toda sua produção é sustentável, a cana é tratada com processos naturais e sem uso de pesticidas. O reflexo do cuidado e rigor na produção está nos vários prêmios nacionais e internacionais conquistados - e também no preço das garrafas, que podem custar até R$ 415. A visita termina, é claro, com uma saborosa degustação.