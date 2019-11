A antiga capital da Dinamarca, Roskilde, a 30 quilômetros de Copenhague, é palco para um festival cada vez mais disputado. Quando foi criado, em 1971, por um grupo de estudantes, reunia principalmente adeptos do movimento hippie. Hoje, dá espaço a novos artistas e tem uma programação bastante eclética – este ano, reúne músicos de 32 países, incluindo o Brasil, representado pelo multifacetado Tom Zé.

O line-up inclui ainda Paul McCartney, Muse, Florence and The Machine e mais de cem outras atrações. Passar um dia no festival custa US$ 148; oito, US$ 289. Apesar de os bilhetes combinados com alojamento já estarem esgotados, é possível ficar em outros campings da região, como o Borrevejle (borrevejlecenteret.dk), que cobra US$ 19 por pessoa a noite. Mais: roskilde-festival.dk.