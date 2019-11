Roteiro canarinho

.

Se tudo sair como 194 milhões de brasileiros esperam, o roteiro de nossa seleção na Copa de 2010 já está definido: Johannesburgo, Durban, outra escala rápida em Jo"burg, Port Elizabeth, Cidade do Cabo e a volta triunfal a Johannesburgo, em 11 de julho, para definir o sonhado hexa. Um percurso e tanto também quando se trata de variedade de atrativos turísticos.

Temos clima urbano, praias bacanas, história e uma cidade Qu

ase europeia, que vai para o ataque com Table Mountain, belas vinhas e o Cabo da Boa Esperança de nossos livros escolares. E outras tantas atrações que você poderá em detalhes ver nas próximas páginas.

A sede da nossa seleção será Johannesburgo, que está mais bem cotada no termômetro futebolístico (palco da abertura, da final e de grandes partidas durante a Copa) que no turístico (a cidade não é considerada muito segura; evite andar sozinho à noite, expor dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos). Por esses e outros motivos, quem comprar pacotes aqui no Brasil vai ficar hospedado entre Durban e Cidade do Cabo, nota 10 tanto nos verdes gramados quanto bem longe deles.

Fora da "rota canarinho" também há muito para curtir. Estaremos ligados, por exemplo, no resultado de Coreia do Norte e Costa do Marfim, concorrentes do nosso Grupo G, no Estádio Mbombela. Não se espera um jogo memorável, mas Nelspruit bate um bolão no turismo. A cidade é a porta de entrada para o Parque Kruger, com safáris inesquecíveis.

Da mesma forma, não passaremos por Polokwane - onde vamos torcer pela Grécia contra nossos eternos rivais argentinos -, mas a região é uma boa para quem pretende visitar os vizinhos Botsuana, Zimbábue e Moçambique. Aproveite o roteiro e a torcida.

SAIBA MAIS

Capitais: Pretória (administrativa), Bloemfontein (judiciária); Cidade do Cabo (legislativa)

Alfândega: o visto não é exigido, mas é preciso ter uma página inteira em branco no passaporte, para aplicar o selo sul-africano

Vacina: o país pede o certificado internacional de vacinação contra a febre amarela

Fuso horário: cinco horas a mais

Voos: a South African Airways tem voos direto entre SP e Johannesburgo, com 8 horas de duração

Moeda: 1 rand = 0,23 real

Gorjeta: é costume dar 10%

Roupas: leve peças frescas para o dia e jaquetas bem quentes para a noite (se for fazer safári, coloque na mala também gorro e luvas)

Eletricidade: varia de 220V; tomadas de três pinos

Carro: faça carteira internacional de habilitação. Mão inglesa