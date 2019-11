Roteiro de praias traz pacotes turísticos e preços das passagens

Para quem se animou a arrumar as malas após ver o Guia de Praias do Estadão, levantamos os preços de alguns pacotes turísticos para facilitar seu trabalho. A maior parte dos 30 destinos mantém características rústicas, com natureza preservada e, portanto, difícil acesso. Mesmo assim conseguimos opções de viagens para quase todos os lugares, sempre com saída de São Paulo.

Veja também: Especial: 30 destinos para passar bem o verão Os que preferem se aventurar sozinhos, sem contratar os pacotes das operadoras, vão ter também a relação dos preços de transporte aéreo mais baixos, partindo de São Paulo com destino ao aeroporto mais próximo do destino escolhido. Leia com atenção, entre em contato com as agências de viagem e companhias aéreas e faça as contas. Pode até apertar um pouco o cinto, não pode é ficar muito tempo sem visitar esses paraísos. TAIPUS DE FORA PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Ilhéus-SP custa a partir de R$ 612 na Gol (0300-115-2121) e de R$ 639 na TAM (4002-5700). PACOTES R$ 1.888: 8 dias. Alta temporada. Aéreo, terrestre e passeios. Pisa Trekking ((http://www.pisa.tur.br/). R$ 1.804: 7 noites na Península do Maraú. Ambiental (http://www.ambiental.tur.br/). R$ 2.156: 7 noites. Dezembro a fevereiro de 2009 (exceto feriados) Freeway (http://www.freeway.tur.br/). BOIPEBA - BA PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Salvador-SP custa a partir de R$ 490 na Ocean Air (4004-4040), R$ 490 na Webjet (0300-21-01234), R$ 518 na Gol (0300-115-2121) e R$ 569 na TAM (4002-5700). PACOTES R$ 2.096: 5 dias Aéreo e Terrestre com passeios. Férias de Verão. Pisa Trekking ((http://www.pisa.tur.br/). R$ 2.504: 7 noites. Dezembro a fevereiro. Freeway (http://www.freeway.tur.br/). R$ 3.120: 6 dias. Bangalô luxo duplo. Com café da manhã e passeios. Terra Mater (http://www.http/www.terramater.com.br). PRAIA DO COQUEIRO-PI PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Teresina-SP custa a partir de R$ 1.223 na Gol (0300-115-2121). JERICOACOARA - CE PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Fortaleza-SP custa a partir de R$ 759 na TAM (4002-5700), R$ 845 na Gol (0300-115-2121) e R$ 918 na Ocean Air ((4004-4040). PACOTES R$ 2.040: 7 noites Aéreo e terrestre. Férias de Verão. Pisa Trekking (http://www.pisa.tur.br/). R$ 2.371: 7 noites. Jericoacoara e Fortaleza Ambiental (http://www.ambiental.tur.br/). R$ 2.844: 7 noites. Dezembro a fevereiro de 2009 ( exceto feriados) Freeway (http://www.freeway.tur.br/). PRAIA DA PIPA - RN PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Natal-SP custa a partir de R$ 869 na TAM (4002-5700), R$ 894 na Webjet(0300-21-01234)e R$ 908 na Gol (0300-115-2121). PACOTES R$1.638: 5 noites de hospedagem em Natal. Meia pensão. CVC (http://www.cvc.com.br/). R$ 1.160 acomodação e R$ 641 de transporte aéreo: 7 diárias. Dezembro Venturas (http://www.venturas.com.br/). R$ 2.064: 5 noites. Dezembro a fevereiro (exceto feriados). Freeway (http://www.freeway.tur.br/). COQUEIRINHO (PB) PASSAGEM AÉREA O trecho SP-João Pessoa-SP custa a partir de R$ 989 na TAM (4002-5700) e R$ 1.034 na Gol (0300-115-2121). MARACAÍPE-PE PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Recife-SP custa a partir de R$ 670 na Gol (0300-115-2121), R$ 679 na TAM (4002-5700), R$ 896 na Varig (0300-115-2121), R$ 1.040 na Ocean Air (4004-4040) e R$ 1.190 na Webjet (0300-21-01234). PACOTES R$ 896: 3 noites. Traslados aeroporto de Recife/Maracaípe/aeroporto de Recife Submarino Viagens (http://www.submarinoviagens.com.br/). R$ 1.000,00: 7 noites. Meia pensão. Luxtravel Turismo (http://www.luxtravel.com.br/). FERNANDO DE NORONHA - PE PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Fernando de Noronha-SP custa a partir de R$ 1.698 na Trip (0300-789-8747), R$ 2.209 na Gol (0300-115-2121) e R$ 2.420 na Varig (0300-115-2121). PACOTES R$ 2.398: 3 noites em Fernando de Noronha e 4 em Natal. CVC (http://www.cvc.com.br/). R$ 2.332: 4 noites. Férias de verão. Aéreo e Terrestre. Pisa Trekking ((http://www.pisa.tur.br/). R$ 1.176: a partir de Recife; 3 noites com café da manhã. Agaxtur (http://www.agaxtur.com.br/). MARAGOGI - AL PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Maceió-SP custa a partir de R$ 769 na TAM (4002-5700), R$ 723 na Gol (0300-115-2121) e R$ 1.138 na Webjet(0300-21-01234). PACOTES R$ 1.738,00: 7 noites. Sistema All inclusive. CVC (http://www.cvc.com.br/) R$ 1.788: 7 noites. Dias 29 e 30 de novembro. Viagem Express (ww.viagemexpress.com.br) R$ 1.428,00: 4 noites em Maceió. Meia pensão. Passeios, entre os quais Maragogi. Taks Tour (http://www.takstour.com.br/). BARRA DE SÃO MIGUEL - AL PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Maceió-SP custa a partir de R$ 769 na TAM (4002-5700), R$ 723 na Gol (0300-115-2121) e R$ 1.138 na Webjet(0300-21-01234). PACOTES R$ 1.488: 7 noites. Café da manhã. Viagem Express (http://www.viagemexpress.com.br/) R$ 959: 7 noites. Café da manhã. Luxtravel Turismo (http://www.luxtravel.com.br/) PRAIA DO FORTE - BA PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Salvador-SP custa a partir de R$ 490 na Ocean Air (4004-4040), R$ 490 na Web Jet (0300-21-01234), R$ 518 na Gol (0300-115-2121) e R$ 569 na TAM (4002-5700). PACOTES R$ 2.732: 7 noites. De dezembro a fevereiro de 2009. Freeway (http://www.freeway.tur.br/) R$ 1.625: 3 noites. Até novembro. Submarino Viagens (http://www.submarinoviagens.com.br/) R$ 1.278: 7 noites com café da manhã e passeio ao Projeto Tamar. CVC (http://www.cvc.com.br/). PRAIA DO SACO - SE PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Aracaju-SP custa a partir de R$ 768 na Ocean Air (4004-4040, R$ 869 na TAM (4002-5700) e R$ 908 na Gol (0300-115-2121). ITAÚNAS - ES PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Vitória-SP custa a partir de R$ 414 na Gol (0300-115-2121) e R$ 819 na TAM (4002-5700). GERIBÁ, ARRAIAL DO CABO, ITACOATIRA, GRUMARI E IPANEMA - RJ PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Rio-SP custa a partir de R$ 196 na Webjet (0300-21-01234), R$ 196 na Ocean Air (4004-4040), R$ 198 na Gol (0300-115-2121), R$ 239 na TAM (4002-5700) e R$ 350 na Varig ((0300-115-2121). ILHA GRANDE - RJ PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Rio-SP custa a partir de R$ 196 na Webjet (0300-21-01234), R$ 196 na Ocean Air (4004-4040), R$ 198 na Gol (0300-115-2121), R$ 239 na TAM (4002-5700) e R$ 350 na Varig ((0300-115-2121). PACOTES R$ 224. Somente hospedagem. 3 noites. Taks Tour (http://www.takstour.com.br/). R$ 990: 4 noites. Saída de São Paulo em 19/11, de ônibus. Sem Fronteiras Viagens e Aventuras (http://www.semfronteiras.tur.br/). R$ 589: 4 noites. Hospedagem e passeios. 2 noites em Paraty e 2 noites em Ilha Grande. Submarino Viagens (http://www.submarinoviagens.com.br/). ILHABELA - SP PACOTES R$ 302: Somente hospedagem. 3 noites com café da manhã. Taks Tour (http://www.takstour.com.br/). ILHA DO MEL - PR PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Curitiba-SP custa a partir de R$ 366 na Gol (0300-115-2121), R$ 439 na TAM (4002-5700), R$ 504 na Trip (0300-789-8747) e Varig (0300-115-2121). PACOTES 6 x R$166: 5 dias. Cicloturismo. Transporte em veículo fretado. Hospedagem com café da manhã e jantar. Pisa Trekking ((http://www.pisa.tur.br/). R$ 698: 3 diárias. Transporte rodoviário com serviço de bordo. CVC (http://www.cvc.com.br/). R$ 1.044,00: 3 noites Transporte aéreo para Curitiba. 1 noite em Curitiba e 2 noites na Ilha do Mel Taks Tour (http://www.takstour.com.br/). PRAIA DO ROSA - SC PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Florianópolis-SP custa a partir de R$ 352 na Ocean Air (4004-4040), R$ 378 na Gol (0300-115-2121), R$ 410 na Varig (0300-115-2121) e R$ 479 na TAM (4002-5700). PACOTES R$ 1.772: 5 dias Chalés com café da manhã. Terra Mater (http://www.http/www.terramater.com.br). R$ 944: 3 noites. Taks Tour (http://www.takstour.com.br/). R$ 1.772: 4 noites. Pousada com café da manhã. Sem Fronteiras Viagens e Aventuras (http://www.semfronteiras.tur.br/). BOMBINHAS-SC PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Florianópolis-SP custa a partir de R$ 352 na Ocean Air (4004-4040), R$ 378 na Gol (0300-115-2121), R$ 410 na Varig (0300-115-2121) e R$ 479 na TAM (4002-5700). PACOTES R$ 940: 3 noites. Pousada com café da manhã. Taks Tour (http://www.takstour.com.br/) R$ 1.076,50: 7 noites. Vôo regular. Luxtravel Turismo (http://www.luxtravel.com.br/). GUARDA DO EMBAÚ E RIOZINHO DO CAMPECHE - SC PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Florianópolis-SP custa a partir de R$ 352 na Ocean Air (4004-4040), R$ 378 na Gol (0300-115-2121), R$ 410 na Varig (0300-115-2121) e R$ 479 na TAM (4002-5700). TORRES-RS PASSAGEM AÉREA O trecho SP-Porto Alegre-SP custa a partir de R$ 318 na Gol (0300-115-2121), R$ 350 na Ocean Air (4004-4040), R$ 379 na TAM (4002-5700), R$ 398 na Webjet (0300-21-01234) e R$ 542 na Varig (0300-115-2121). PACOTES R$ 2.098: 11 noites. Sul, Litoral e Serras gaúchas. Transporte rodoviário. CVC (http://www.cvc.com.br/). R$ 1.680: 8 dias. Cânions do Sul do Brasil. 1 dia em Torres. Trilhas e Trilhas (http://www.trilhasetrilhas.tur.br/).