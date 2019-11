Saiba como viajar para ver o Flamengo no Mundial de Clubes da Fifa em Doha

Até onde você iria pelo seu time do coração? Quanto estaria disposto a gastar para vê-lo disputar a maior premiação que um clube pode receber nos dias de hoje? Se você for um flamenguista e suas respostas forem “até onde precisar ir” e “o que precisar pagar” saiba que isso significa percorrer, no mínimo, 11.864 quilômetros entre São Paulo e Doha, no Catar - ou 14 horas e 35 minutos em voo direto da Qatar Airlines -, desembolsando o mínimo de R$ 13.237 só com as passagens.

Quem está ligado no universo futebolístico, sabe o porquê de toda essa distância e valor: estar, de corpo e alma, na sede da semifinal e final do Mundial de Clubes da Fifa deste ano. Vencedor da Libertadores sobre o argentino River Plate, o Flamengo agora vai ao país do Oriente Médio para enfrentar, na semi, dia 17 de dezembro, ou o Al Hilal, time da Arábia Saudita campeão da Champions da Ásia, ou o Espérance, da Tunísia e campeão da Champions da África - estes dois se enfrentam no dia 14 de dezembro. Se passar pela semifinal, o Rubro-Negro vai à final no dia 21 de dezembro, que pode - e provavelmente - será contra o Liverpool, time inglês que faturou a última Champions League e disputará a outra semifinal no mesmo dia do Fla.

Para estar presente nas duas datas dos jogos - e, com ingressos - há muitos caminhos, mas todos não custam menos do que R$ 15.000 e menos que 15 horas de viagem. Para quem é do Rio de Janeiro ou de outros Estados do Brasil, este tempo é ainda maior pela ausência de voos diretos, existentes apenas em São Paulo e em alguns dias da semana.

Por exemplo, para estar em Doha já no dia 17 voando direto de São Paulo, tem de ir no dia 14 (sábado), porque não há voos nos dias 15 e 16. Já para poder ver a final, o retorno deverá ocorrer apenas no dia 24. Ou seja, são necessários ter disponíveis 10 dias e dinheiro para todo este tempo, além das passagens e dos ingressos, que custam entre 25 Riales Catarinos (R$ 29) e 400 Riales Catarinos (R$ 459), a depender da categoria/lugar escolhido no estádio e da importância da partida (entenda melhor aqui) - a venda está sendo feita no site da Fifa: fifa.com/tickets.

Mais opções de voos

Flamenguistas que viajam a partir do Rio de Janeiro encontram voos com conexão para Doha na Latam, Iberia, British Airways, além da Qatar, já citada e com parada em São Paulo. E apesar de cada uma delas ter um preço (veja abaixo), os voos de todas são operados em esquema codeshare (quando uma companhia aérea transporta passageiros que compraram passagens com outra empresa). Assim, você poderá voar numa aeronave da British e/ou da Iberia comprando com a Latam, por exemplo, ou o contrário.

Partindo do Rio, o tempo de voo aumenta, no mínimo, para 19 horas, podendo chegar a 42 horas de nos casos em que a espera no lugar de conexão dura em torno de 23 horas, caso do voo da British com parada em Londres. Se quiser aproveitar para passear um dia na capital inglesa, é uma boa oportunidade.

No site da Latam, as passagens aéreas mais em conta para o período entre 15 e 22 de dezembro custam desde R$ 14.935 com partida de São Paulo e uma parada na ida e uma na volta. Saindo do Rio, este valor sai a partir de R$ 18.372, com uma parada na ida e duas na volta.

Pela Iberia, ocorre o contrário: as passagens são mais baratas para quem sair do Rio de Janeiro - desde R$ 20.319 - do que para quem parte de São Paulo - desde R$ 23.890. O mesmo ocorre na British: passagens a partir de R$ 19.863 saindo do Rio e a partir de R$ 23.790 saindo de São Paulo. Todos os trechos, em ambas as companhias, contam com uma conexão.

Tudo à mão: os pacotes disponíveis

Outra forma de chegar a Doha e assistir aos jogos é adquirir pacotes mais completos, que incluam desde passagens aéreas até ingressos. A CVC colocou à disposição seis pacotes diferentes para os torcedores, cinco deles com aéreo (desde R$ 12.533 por pessoa) e um sem aéreo (desde R$ 4.822 por pessoa).

Já a Expedia tem pacotes para a semifinal e para a final a partir de R$ 15.908 por pessoa, incluindo aéreo, traslados e hospedagem em hotel cinco estrelas, mas sem ingressos. Confira, a seguir, os pacotes de ambas empresas com mais detalhes:

CVC

Pacote 1

Saída do Rio de Janeiro

De 15/12 a 21/12

Preço: a partir de USD 5.658 por pessoa

Inclui:

- Voo internacional de chegada e saída com a Ethiopian;

- 6 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 3*;

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

Pacote 2

Saída do Rio de Janeiro

De 15/12 a 21/12

Preço: a partir de USD 12.508 por pessoa.

Inclui:

- Voo internacional de chegada e saída com a Ethiopian em classe executiva;

- 6 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 5*;

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

Pacote 3

Saída de São Paulo

De 11/12 a 24/12

Preço: a partir de USD 3.588 por pessoa

Inclui:

- Voo internacional de chegada e saída com a Royal Air Maroc;

- 13 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 4*;

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

Pacote 4

Saída de São Paulo

De 13/12 a 22/12

Preço: a partir de USD 2.958 por pessoa

Inclui:

- Voo internacional de chegada e saída com a Royal Air Maroc;

- 11 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 3*

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

Pacote 5

Saída do Rio de Janeiro

De 13/12 a 26/12

Preço: a partir de US$ 3.618 por pessoa em apto duplo

Inclui:

- Voo internacional de chegada e saída com a Royal Air Maroc;

- 13 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 3*

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

Pacote 5 - Sem aéreo

De 16/12 a 22/12

Preço: a partir de US$ 1.138 por pessoa

Inclui:

- 6 diárias de hospedagem com café da manhã em hotel categoria 3*

- Traslado de chegada e saída;

- Traslado de chegada e saída para o estádio nos dois jogos;

- Ingressos Categoria 3 na semifinal e na final;

- Todas as taxas e VAT incluídas.

EXPEDIA

Pacote Semifinal

Saída do Rio de Janeiro

De 14/12 a 18/12

Preço: a partir de R$ 15.908 por pessoa

Inclui:

- Hospedagem no Movenpick Hotel West Bay Doha (5*);

- Late check out de duas horas;

- Traslado para o aeroporto.

Pacote Final

Saída do Rio de Janeiro

De 18/12 a 22/12

Preço: a partir de R$ 15.876 por pessoa

Inclui:

- Hospedagem no Movenpick Hotel West Bay Doha (5*);

- Late check out de duas horas;

- Traslado para o aeroporto.