Santa Cruz Cabrália, terra de pataxós e muito verde

Mais tranquila que Porto Seguro (20 km ao norte no litoral), Santa Cruz Cabrália também possui um centro histórico importante. Ali estão a primeira cadeia pública do Brasil e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, do século 18, com uma torre de formato cônico – uma raridade no período. Também há ruínas não identificadas pelos historiadores.

Pouco antes de se chegar a cidade, mas já dentro do município, passamos pela Praia de Coroa Vermelha. Fala-se por ali que, na verdade, o “porto seguro” das cartas de Pero Vaz de Caminha foi a enseada desta praia, naturalmente abrigada por um enorme recife. Um marco aponta onde teria sido realizada a primeira missa na terra recém-descoberta. Em seu entorno, há lojas de artesanato e um museu dedicado à memória da etnia pataxó, ainda presente na região. Lá, é possível ver fotos, pinturas, ferramentas e adornos corporais.

No norte de Cabrália, atravessando o Rio João de Tiba, outro vilarejo encanta os visitantes. É Santo André, um povoado de pescadores, no qual a tranquilidade impera. A travessia para a vila com menos de mil habitantes é feita de balsa (R$ 14), que comporta carros.

No local, há poucas lojas, pousadas e restaurantes. Se o apetite for pela típica comida local, vá ao Restaurante Gaivota e peça uma moqueca de lagosta (R$ 210) ou um grelhado de frutos do mar (R$ 280) – ambos para duas pessoas. Mas, para dar um tempo na cozinha baiana, siga para o Sant’Ana, que serve calzone (R$ 35) de vários sabores.

Um dos hotéis de Santo André, o Campo Bahia ficou famoso por ter recebido a seleção da Alemanha durante a copa de 2014. A vila é a opção perfeita para quem quer estar próximo de uma cidade com infraestrutura, mas cercado de natureza, acordando com o cantar dos pássaros.

Onde ficar

Campo Bahia: R$ 1.000 diária para casal. Site: campobahia.com/pt

Vila Araticum Praia: R$ 250 diária para casal. Site: vilaaraticum.com.br

Pousada Corsário: R$ 230 diária para casal. Site: santoandre.pousadacorsario.com