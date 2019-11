A capital da República Dominica acaba ficando em segundo plano em uma viagem às praias paradisíacas do país. Agora, no entanto, há uma boa razão para explorar com mais cuidado a cidade histórica. Desde julho, a Gol opera voos diretos, quatro vezes por semana, com partida de Viracopos. De lá, a aeronave leva mais 1h30 para chegar a Miami, seu destino final.

O forte de Santo Domingo não são as praias - por isso, você certamente vai querer seguir viagem para os balneários famosos da Ilha Hispaniola, como Punta Cana: são pouco mais de duas horas de viagem por uma estrada recém-renovada. Bayahibe, um pouco mais próxima, tem resorts cheios de mordomias, belas praias e pode ser ponto de partida para passeios que levam à Ilha Saona.

Não dá para perder

Um giro por Santo Domingo é essencial para se ter uma mínima ideia da importância histórica da Isla Hispaniola, onde Cristóvão Colombo pisou em 1492. Não leva muito tempo para conhecer a primeira igreja, o primeiro hospital e a primeira universidade das Américas, algumas das edificações que justificam o título de Patrimônio Mundial da Unesco.

No local onde os dominicanos afirmam abrigar os restos mortais de seu descobridor foi erguido, em 1992, o Faro a Colón, misto de monumento, centro cultural e museu. Ao lado da Catedral Primada de América, a primeira do lado de cá do Atlântico, não perca o Alcázar de Colón. O local onde a família Colombo viveu por pelo menos três gerações virou museu, com objetos pertencentes ao filho de Cristóvão, Diego.

Apesar de estar na rota de furacões do Caribe (de junho a novembro), a ilha não sofre com o fenômeno há tempos. Como a temperatura média fica entre 28 e 30 graus o ano todo, o negócio é seguir para as praias. Punta Cana é o balneário favorito dos turistas, que têm mais de 40 resorts para escolher em um trecho de 20 quilômetros. Além do mar azul de doer os olhos, hotéis all-inclusive e espreguiçadeiras completam o kit sossego e mordomia que os visitantes procuram.

Gastronomia

Para voltar no tempo também pelo estômago, o Pat'e Palo European Brasserie (patepalo.com) fica no edifício que, supostamente, teria abrigado a primeira taberna do Novo Mundo. Entretanto, hoje serve criações contemporâneas repletas de refinamento, como os camarões ao curry de coco com vegetais crocantes (US$ 32). Já o italiano La Bricola (labriciola.com.do) encanta por seu terraço com arcadas do século 16, ainda mais aconchegante à noite, à luz de velas e saboreando um farfalle giamaica, massa em formato de gravatinha com aspargos e carne de caranguejo (US$ 24).

Noite dos sonhos

Mais do que imaginar, você vai se sentir um membro da nobreza do século 16 em pleno período colonial da ilha. Inaugurado em março, o Casas del XVI (casasdelxvi.com) ostenta a fama de ser o mais novo e disputado hotel-butique do centro histórico de Santo Domingo. Como o nome diz, trata-se de duas casas com dois quartos cada, unidas por arcos abobadados e tetos em estilo romano, porém cada uma com estilo e decoração próprios. O pátio comum e a elegante piscina com espreguiçadeiras dão o toque final. Diárias para casal a partir de US$ 237, com café da manhã.

Dica de ouro

Além da história, a natureza também foi muito generosa com a Isla Hispaniola. De Santo Domingo, vale explorar o Parque Nacional Los Tres Ojos (oesta.do/parquetresojos). Pertinho da capital, foi assim batizado em razão desuas três grutas com paredes de calcário, poços cercados por estalactites e estalagmites , onde é permitido nadar. Ao norte, a Península de Samaná reúne alguns dos mais bem preservados refúgios naturais, com cachoeiras como o Salto El Limón, a esplêndida Ilha de Cayo Levantado e passeios para observação de baleias-jubarte, que acasalam e dão à luz entre janeiro e março.