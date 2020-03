São João 2020 de Campina Grande será em outubro

O São João 2020 de Campina Grande foi adiado para o período entre 9 de outubro e 8 de novembro, por causa do coronavírus. Prefeitura e organizadores decidiram remarcar o evento, em vez de esperar para avaliar a situação em uma data mais próxima. Como desde 2017 a festa junina da cidade na Paraíba é feita por meio de uma parceria público-privada (PPP), a empresa organizadora não teria tempo suficiente para captar patrocínio para a realização, ainda que o isolamento em casa não seja mais uma recomendação nacional.

A 37ª edição do São João de Campina Grande será realizada de 9 de outubro a 8 de novembro – inicialmente, estava prevista para o período entre 5 de junho e 5 de julho. “Definimos essa data porque setembro já tem o agendamento de muitos eventos que foram transferidos, como a Paixão de Cristo”, conta Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Campina Grande. A tradicional encenação da Páscoa em Nova Jerusalém, em Pernambuco, foi remarcada para o período de 2 a 7 de setembro.

Outra razão é aproveitar o feriado nacional de 12 de outubro, embalado por um festejo local. “Um dos grandes motivos para escolher essa data é para celebrar o aniversário da cidade, em 11 de outubro. E, no fim de semana de abertura do São João, será um feriadão, para já atrair o turista a passar em Campina Grande no São João”, diz Rosália. “Acreditamos que será um oxigênio para nossa economia, para o comércio, para encerrarmos o ano com maior equilíbrio para que as empresas possam entrar no fim do ano, no mês de dezembro, em uma retomada.”

Sem tempo para a organização

Por que não esperar até uma data mais próxima a junho para reavaliar a situação? “Desde 2017, o São João de Campina Grande tem um formato diferente de Caruaru (PE), de Petrolina (PE), de Mossoró (RN), dos municípios aqui próximos, porque é um São João que é uma PPP (parceria público-privada)”, explica a secretária. “A empresa recebe uma cota de patrocínio da prefeitura, que é R$ 1,820 milhão. No mais, 80% do valor é de patrocínio. Para o mês de junho, com esse clima (com o coronavírus), o patrocínio acabou caindo. Teria de ter um tempo hábil para isso.”

De acordo com a secretária, em 2016, o investimento público era em torno de R$ 10 milhões. No ano seguinte, a prefeitura deixou de organizar a festa junina e o evento passou a ser uma PPP. “É feita uma licitação. A empresa contratada, a Medow Promo, tem de seguir o edital. Monta toda a estrutura, das barracas, do setor comercial. Contrata todos os shows, decora a cidade.”

Importante para a cidade

A festa junina é um evento tradicional na Paraíba. Em 2019, injetou R$ 299 milhões na economia de Campina Grande e registrou a entrada de 1,8 milhão de visitantes no Parque do Povo, espaço que concentra as atrações do São João. Pela cidade, ao longo do um mês de evento, circulam em torno de 2,5 milhões de pessoas todo ano.

“Temos de reinventar o São João com criatividade. Não poderíamos cancelar um evento tão importante economicamente.” Neste processo que estamos passando em todo o Brasil e no mundo. Os empresários, principalmente no setor de turismo, hotelaria, restaurantes, têm perdas incalculáveis, de desemprego, um impacto de muita preocupação na nossa economia, o São João é muito importante.