São José dos Ausentes: turismo raiz

Todos os anos, o frio que faz em São José dos Ausentes, daqueles de arder o corpo, é notícia. Na maioria das vezes, as temperaturas negativas surgem no inverno, quando a geada e a neve aparecem com certa frequência. Mas com as mudanças abruptas do tempo, até no verão a pequena cidade a 1.200 metros do nível do mar fica conhecida pelas baixas temperaturas. O que ainda se conhece pouco, entretanto, é a quantidade de atrativos naturais do destino.

A 50 quilômetros de Cambará do Sul, a cidadezinha tem pouco mais de 3 mil habitantes, boa parte deles espalhados em fazendas e pequenos povoados. Tudo por lá parece girar em torno do mundo rural, e o turismo, embora com gigante potencial, anda a passinhos lentos.

Antigamente, a Fazenda dos Ausentes, como era chamado o município, foi o maior latifúndio do Estado, abrangendo uma área acima de mil quilômetros quadrados. Neste terreno também despontam paredões de cânions na divisa com o estado de Santa Catarina.

Pico do Montenegro

Um dos pontos mais conhecidos da região é o Pico do Montenegro, onde está o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, com 1.403 metros de altitude. Para chegar, é preciso ir de carro ou no lombo de um cavalo. A entrada na porteira é livre. Embora esteja dentro de uma propriedade privada, a Pousada Fazenda Montenegro, o entra e sai é comum e sem custo.

Pelo caminho rumo ao pico e ao cânion que leva o mesmo nome, campos verdes e dourados balançam com o vento constante. Quem faz a trilha pela área do cânion, sem perceber, caminha pela borda do despenhadeiro. É preciso cuidado especialmente quando há neblina.

Ao percorrer a margem dos cânions percebemos a imensidão do conjunto de paredões de pedra e vegetação. Por vezes, é comum uma vertigem diante de tanta natureza embaixo dos pés.

Além do Montenegro, também podem entrar para a listinha de visitas o cânion o Boa Vista, localizado dentro da Pousada Ecológica dos Canyons, e o Amola Facas, que tem uma cachoeira com 241 metros de altura. Aliás, por causa das longas distâncias entre os atrativos turísticos de São José dos Ausentes, muitas pousadas oferecem passeios pelos cânions e cachoeiras da região e operam em sistema de pensão completa. Ou seja, as hospedagens são roteiros completos. Visitamos três delas:

São 7h de uma manhã típica de inverno em São José dos Ausentes. A geada ainda branqueia os campos da Fazenda Montenegro. O céu está limpo e meia dúzia de jacus cantam para mostrar que estão pelo terreno. Junto ao bom dia de Anápio Donizete Pereira recebemos uma caneca esmaltada com café preto. Saímos rumo ao curral e, em poucos metros, fomos recebidos por de mugidos de vacas e bezerros. A primeira hora da manhã é o momento da ordenha.

O fazendeiro senta no banquinho de madeira para tirar direto da vaca cerca de 200 mililitros de um leite cremoso e cheio de espuma.

O chamado camargo, mistura de café preto com leite recém ordenhado, é para os fortes. A primeira lida da manhã na Fazenda Montenegro pode ser acompanhada diariamente por qualquer hóspede. Depois das vacas, é possível ver o desjejum dos cavalos e liberar as ovelhas para o pasto.

Localizada numa área de 100 hectares, a fazenda funciona como pousada e tem na experiência do campo seu ponto forte. No restaurante da família, são servidos almoços e jantares dos hóspedes. Numa das estantes desse grande salão há produtos coloniais à venda, como geleias, doce de leite caseiro e mel. Orgulho da família, o queijo serrano produzido na fazenda é feito em formato retangular, para se diferenciar do queijo feito pelos vizinhos, que é redondo.

Além de viver dias de fazendeiro, os hóspedes ficam instalados em pequenos e confortáveis quartos foram batizados com o nome de atores da TV Globo que já passaram por lá. Nicette Bruno e Carla Hadler são alguns exemplos.

Entre os passeios, as cavalgadas podem passar por até três cânions: Montenegro, Coxilha e Funil. O roteiro de duas horas custa R$ 85 por pessoa e o de três horas, R$ 100 por pessoa. As diárias custam a partir de R$ 350 por pessoa, com pensão completa

Era início de uma noite de inverno quando a administradora de empresas Fernanda Albuquerque e o namorado, Marcos Naves, chegaram a São José dos Ausentes. De carro, pararam em frente à Pousada Potreirinhos e decidiram entrar. Queriam pouso para uma noite, mas antes de fecharem negócio ganharam um abraço apertado de Nilda Nakes Salib, proprietária da fazenda.

Receber hóspedes com carinho é comum para a anfitriã, que desde 1997 abre as portas de sua casa para receber os turistas. Natural de São José dos Ausentes, ela é a quarta geração que está na fazenda e assumiu junto com os filhos e o marido a administração da casa.

Quem passa pela porteira encontra uma residência ampla, com porta-retratos e objetos pessoais que contam a história da família. “O objetivo é mostrar nossa cultura e jeito de ser. Aqui todos vivem nosso dia a dia. Por isso, tudo é no tempo da fazenda”, explica Nilda.

A rotina campeira inclui alimentar os bichos, organizar dormitórios e fazer comida para os hóspedes, que sempre se alimentam na casa. “É muito bom esse contato. Conheço bastante a serra catarinense, mas percebi que aqui as hospedagens são mais simples e cheias de carinho. Ouvir as histórias, conhecer filhos e netos e até mesmo o nome dos animais é ótimo”, explica Fernanda, que saiu de Santa Catarina e passou sete dias de férias na região.

As diárias custam R$ 200 por pessoa (R$ 250 na cabana) e incluem pensão completa e passeio pelo Desnível dos Rios e no Cachoeirão dos Rodrigues.

O Desnível dos Rios abriga dois rios que correm em paralelo, o Silveira e o Divisa. As corredeiras de cada um são separadas por paredões de rocha e com uma diferença de quase 20 metros de altura.

O trajeto de 25 quilômetros de estrada de chão indica que a Estância das Flores é um lugar exclusivo, daqueles que a gente fica feliz só de ouvir o canto dos pássaros ou o sopro do vento.

Numa área isolada entre Bom Jesus e São José dos Ausentes, o local combina o conforto de um hotel com a simplicidade da vida na fazenda e é uma ótima opção para quem quer visitar vinícolas e fazer passeios menos convencionais.

Inaugurada em julho de 2018 em uma área de 200 hectares, tem apenas 10 suítes, todas equipadas com calefação e banheira de hidromassagem. O número reduzido de quartos faz com que o local receba no máximo 25 pessoas, para oferecer “privacidade”, como relata o proprietário, o empresário Paulo Souza.

Além de a pousada ser uma experiência no campo, o empreendimento tem uma agenda de atividades adicionais. Cavalgadas rumo aos cânions e cascatas podem custar a partir de R$ 70 por pessoa. Há também passeios pelos oito cânions de São Jose dos Ausentes e um piquenique na beira do Pico Montenegro.

As diárias custam R$ 350 por pessoa com pensão completa. Para o próximo ano deve ser construída outra pousada da rede, desta vez ao lado do cânion Amola Facas.