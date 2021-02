Saudades de viajar

Depois de passarmos tanto tempo em casa em decorrência da pandemia do novo coronavírus, muitos devem estar com saudade de viajar, fugir por uns dias para algum lugar paradisíaco, de preferência com tempo bom quase o ano todo. Se tiver água salgada, areia fina e coqueiros a perder de vista, como a bela Costa dos Coqueiros da Bahia, melhor ainda!

Mas, em tempos de pandemia, a gente quer também a garantia de se hospedar em um hotel que esteja realmente levando a sério as novas normas e os protocolos de saúde para garantir nossa segurança o tempo todo. E que seja all inclusive, para termos zero preocupação durante toda a viagem – e de frente para o mar! Veja aqui 11 motivos para escolher o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, localizado nos arredores da idílica Praia do Forte, na Bahia, em suas próximas férias.

1) LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA

O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa está localizado no litoral norte da Bahia, na Costa dos Coqueiros, pertinho da Praia do Forte, a apenas 45 minutos de carro do aeroporto de Salvador. O resort proporciona um contato muito próximo com a natureza, inserido na Reserva Natural Imbassaí, repleta de raras espécies de fauna e flora brasileiras em perfeita harmonia com a propriedade.

2) TRADIÇÃO EM SERVIÇOS

O Grand Palladium Imbassaí é parte do Palladium Hotel Group, rede espanhola com 50 anos de história. O grupo conta com 48 hotéis divididos em dez marcas (TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, BLESS Collection Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels, e a marca licenciada Hard Rock Hotels nas cidades de Ibiza e Tenerife) presentes em seis países (Espanha, México, República Dominicana, Jamaica, Itália e Brasil). Todos os hotéis do Palladium Hotel Group são conhecidos pelo alto padrão de qualidade de seus serviços, instalações e produtos.

3) INSTALAÇÕES CAPRICHADAS

O resort possui instalações modernas e confortáveis, sempre cercadas pelos coqueirais, manguezais e rios característicos da região de Imbassaí. O projeto arquitetônico sustentável, que busca preservar ao máximo a fauna e a flora da reserva, conta com 654 acomodações alocadas em 11 vilas, distribuídas em três categorias de conforto. Tudo rodeado por área de lazer completa (incluindo piscinas para hóspedes de todas as idades) e acesso exclusivo à praia.

4) INFRAESTRUTURA DE PRAIA INCOMPARÁVEL

O Grand Palladium Imbassaí tem a melhor infraestrutura de praia de toda a região: até na praia de Imbassaí está tudo incluído. Assim o hóspede pode curtir o dia na praia contornada por coqueirais, dunas de areia e rios de água doce que se mesclam com o mar sem se preocupar com nada. Além de beach club, restaurante e bar, o serviço de praia do resort conta também com oferta de atividades esportivas aquáticas. No Grand Palladium Imbassaí é possível chegar diretamente à praia por meio de uma passarela, em um trajeto tranquilo e cercado de belezas naturais.

5) LAZER PARA TODA A FAMÍLIA

O Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa promove atividades diárias para crianças, adolescentes e adultos curtirem as férias juntos, em família, com recreação ao ar livre. Há serviços diários de Baby Club, Kids Club, Junior Club e entretenimento adulto. Mas o resort também possui espaços exclusivos para adultos em busca de sossego e relax, como a piscina “Segredo” e o Zentropia Palladium Wellness & Spa.

Um dos destaques da região é o Baby Club, único que conta com recreação para crianças a partir de um ano, sem custo extra. Uma mão na roda para pais que queiram um pouco de tempo, nem que seja para almoçar.

6) TUDO INCLUÍDO

Com sistema tudo incluído, no Grand Palladium Imbassaí é impossível cair na rotina quando o assunto é gastronomia: são mais de 14 opções de bares e restaurantes espalhados por todo o hotel, à sua espera, dia e noite - sem se preocupar com a conta no final. A oferta gastronômica do resort inclui opções temáticas, refeições em sistema bufê e também serviços à la carte, sempre incluídos nas diárias. E mais: água, refrigerantes e cerveja no frigobar também estão incluídos, com reposição diária.

7) SERVIÇOS PREMIUM

Hóspedes do resort podem optar pelos serviços Premium, que incluem acomodação nas Villas Premium (com localização privilegiada), serviço de concierge e acesso a espaços exclusivos na propriedade (como um beach club exclusivo e o circuito das águas do spa). Quem adquire o sistema all inclusive Infinite Indulgence conta também com táxi privativo incluso para passeio à Praia do Forte, reserva antecipada nos restaurantes e pacote premium de bebidas.

8) NOVAS TECNOLOGIAS

Em tempos de necessário distanciamento social, o resort investiu também em novas tecnologias. Lançou um novo aplicativo que permite acompanhar em detalhes, no seu próprio celular, toda a programação diária do hotel, cardápio dos restaurantes e diretório dos quartos. A equipe do hotel está sempre à disposição, dia e noite; mas o app também é a ferramenta ideal para efetuar as reservas de atividades, refeições e utilização de áreas comuns durante a sua estadia, com praticidade e o máximo de segurança.

9) MOMENTOS INESQUECÍVEIS

"Somos parte de uma marca voltada para experiências, e no Grand Palladium Imbassaí tudo é pensado para criar experiências inesquecíveis para o hóspede, desde o lugar perfeito para acompanhar o pôr do sol a um jantar privativo sob o luar na praia", garante Paulo Fernandes, diretor-geral do resort. Além da possibilidade de contratar experiências exclusivas e customizadas durante sua estadia, o resort oferece diversas atividades para a família desfrutar em conjunto, como os deliciosos piqueniques ao ar livre em companhia dos Raggs, que são os mascotes da propriedade.

10) SEGURANÇA EM CADA PASSO

O resort atende com rigor todos os protocolos criados pelo Conselho Global de Segurança e Saúde, idealizado pelo Palladium Hotel Group em parceria com representantes de todos os destinos nos quais a rede hoteleira opera. Implementou novos protocolos de segurança, saúde e higienização com consultoria da SGS, empresa suíça líder em certificação, levando em consideração as recomendações das autoridades locais e os requisitos do Selo Turismo Responsável do Ministério da Saúde. "Nosso staff transmite segurança em toda a propriedade, com rigor no cumprimento dos novos protocolos, mas sem abrir mão do cuidado, da atenção e da capacidade de surpreender o nosso hóspede o tempo todo", diz Paulo Fernandes.

11) APROVEITE AS OFERTAS ESPECIAIS!

Promoção é bom e a gente gosta, né? Pois além de tudo o que já enumeramos nos dez motivos anteriores para você curtir seus dias de férias no paraíso com muita segurança, confira as ofertas imperdíveis que ficam em cartaz até 15/02/2021 para quem se hospedar no Grand Palladium Imbassaí. Lá é possível encontrar diárias a partir de R$ 605 por pessoa no apartamento duplo no sistema all inclusive!