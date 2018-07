Fizemos nossa primeira parada, no dia seguinte ao embarque, no Estado do Rajastão. Sawai Madhopur, conhecida como “cidade do tigre”, é o endereço do Parque Nacional Ranthambore, aonde fomos para um safári. O parque abriga espécies selvagens como crocodilos, leopardos e, claro, tigres – em dia de sorte, você talvez veja um deles relaxando ao sol ou caçando cervos. Infelizmente, não foi o nosso caso.

Visitamos as famílias que vivem nas fazendas da região, e que mantêm costumes de antigamente e se sustentam com o cultivo de goiabas. Um desses fazendeiros recebeu nosso grupo em sua propriedade e ofereceu o tradicional masala chai, chá feito de especiarias, que foi degustado em baixo de um pé de manga.