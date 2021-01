Seguro viagem para covid-19: conheça as opções e como funcionam

Comecei 2020 fazendo uma reportagem sobre seguro viagem. E como estou iniciando 2021? Fazendo uma reportagem sobre… seguro viagem. Dito assim, parece que nada mudou. No entanto, a situação é totalmente outra. Se as empresas do setor naquele momento não pagavam por despesas resultantes do novo coronavírus, porque casos de pandemia estavam excluídos dos contratos oferecidos, agora elas lançam planos com proteção contra covid-19.

Além de realização de teste PCR dias antes do embarque, alguns destinos internacionais estão exigindo que todos os viajantes tenham um seguro viagem com cobertura para covid-19. É o caso das Bahamas, no Caribe, que desde 14 de novembro incluíram a proteção entre as condições para quem quiser solicitar o Health Travel Visa, visto saúde para viagem, em casos de permanência superior a quatro noites.

“A cobertura de gastos médicos por conta de epidemias e pandemias costuma ser excluída de apólices por ser um evento imprevisível e de alto risco. Para oferecer mais segurança e comodidade para os clientes, assim como ocorreu com algumas apólices de seguro de vida, algumas seguradoras flexibilizaram o contrato e passaram a incluir a cobertura para o novo coronavírus em seus produtos: GTA, Intermac, Travel Ace e Affinity”, afirma Paulo Zamboni, CEO da plataforma, que trabalha com proteções das quatro empresas.

Os planos de seguro viagem para covid-19, em geral, cobrem despesas com médico e hospital necessários no tratamento da nova doença, mas alguns também contemplam gastos com odontologia. O que não está previsto por nenhuma empresa consultada pelo Estadão é a cobertura de gastos extras (por exemplo, com hospedagem). Isso pode ocorrer em caso de quarentena obrigatória de 14 dias, depois de exame positivo para covid-19, mas sem a indicação de uma internação hospitalar do viajante.

“A cobertura é apenas médica e hospitalar: consultas, exames, medicamentos, internações, etc. As demais coberturas serão válidas somente para outros imprevistos de doença e acidentes, não para covid-19”, explica Taís Mahalem, head de Marketing e Digital da Coris, antiga April.

Essa é outra curiosidade no mercado de seguro viagem: algumas empresas mudaram de nome. A Travel Ace passa a ser Universal Assistance. Com 40 anos de existência, a companhia se chama assim em outros países onde atua, entre eles, Argentina, Colômbia, Peru, México, Uruguai e Paraguai.

Já a April voltou ao seu nome original: Coris, marca usada em seu lançamento no mercado em 1988, como cartão de assistência de viagem. “Em junho de 2020, a diretoria da April no Brasil comprou da multinacional francesa as operações do seguro viagem no País. Com isso, em outubro, os sócios optaram por relançar a marca e, assim, trazer de volta às origens, que levaram a empresa, primeiro a Coris e depois a April, a se transformar em sinônimo de segurança e confiança”, diz Taís.

Fique atento aos detalhes

Além dos valores de cobertura, vale ficar atento a todos os detalhes dos planos. Por exemplo, das três categorias da Affinity para despesas com a nova doença, duas incluem Hospital Cash. “Trata-se de uma indenização por hospitalização”, explica Valéria Pereira, gerente de Produtos da empresa. A companhia paga ao viajante quando ele for colocado em espaços definidos pelo governo do país para tratamento de covid-19, como os hospitais de campanha, não em instituições já existentes; o benefício é válido para internações de no mínimo 48 horas e no máximo 15 dias.

Os preços de seguro-viagem sempre dependem do destino, do total de dias da viagem, da cobertura escolhida e dos serviços contemplados no contrato. “Temos três categorias com valores desde US$ 1,63 até US$ 8,38 por dia. O mais simples tem cobertura no valor de US$ 5 mil. Já o segundo possui cobertura de US$ 30 mil, 15 dias de Hospital Cash e ainda traslado de corpo ou restos mortais devido à covid-19”, diz Valéria.

Cobertura também para destinos no nacionais

Uma prática que chama atenção na pandemia é a oferta de seguro viagem contra covid-19 para viagens nacionais. A maior parte das empresas trabalha exclusivamente com produtos voltados para quem vai para o exterior. A Seguros Promo, plataforma online que vende planos com cobertura para covid-19 da Intermac, da Travel Ace, da Affinity e da GTA, também oferece nas duas últimas empresas a proteção contra a nova doença para quem vai a destinos brasileiros.

Entre as principais companhias do setor de viagens, a CVC Corp vende a cobertura para covid-19 dentro do Brasil para os consumidores de suas sete marcas: CVC, Submarino Viagens, Visual Turismo, Experimento Intercâmbio Cultural, RexturAdvance, Esferatur e Trend.

Ao todo, o viajante tem à disposição oito planos para covid-19. Em razão de uma parceria da CVC com a Travel Ace, a proteção contratada com a operadora pode sair mais em conta. Em planos para viagem internacional, o valor mínimo por dia diretamente na empresa de seguro viagem é de US$ 8, enquanto na CVC sai por US$ 6. A proteção para covid-19 pode ser contratada até 180 dias antes do embarque.

Quanto custa o seguro-viagem contra a covid-19?

Os valores abaixo são por dia e os mais em conta em planos com cobertura para covid-19, conforme informado pelas empresas.

Affinity: São três categorias para viagens internacionais, com valores entre US$ 1,63 e US$ 8,38. A cobertura varia de US$ 5 mil para despesas médicas e hospitalares a US$ 30 mil, mais 15 dias de Hospital Cash e traslado de corpo ou restos mortais em decorrência da covid-19. Site: affinityseguro.com.br.

Coris: O plano Basic 30 mil, para a Europa ou para a América Latina, sai por US$ 5,50 e dá cobertura de US$ 30 mil em despesas médicas, hospitalares e odontológicas para covid-19. Dá desconto de 25% do segundo ao sexto passageiro. Site: coris.com.br/seguroviagem.

CVC/Universal Assistance: Custa R$ 15 dentro do Brasil e US$ 6 no exterior. As coberturas de despesas médicas vão de R$ 28 mil (nacional) a US$ 30 mil (fora do País). Site: cvc.com.br.

Seguros Promo: Sai US$ 19,58 para viagens internacionais pela Intermac. Já nas nacionais custa R$ 6,29 na GTA. Site: segurospromo.com.br.