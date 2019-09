Seis pontos turísticos que fecharam por excesso de visitantes

A Indonésia revelou planos de fechar a Ilha de Komodo para o público a partir de janeiro numa iniciativa visando a preservar o maior réptil do mundo: o dragão-de-komodo. A ilha é a mais recente em uma crescente lista de locações que barrarão o acesso a turistas para proteger o meio ambiente e/ou a vida selvagem. Eis outros lugares que fecharam recentemente o acesso a turistas.

Maya Bay, Tailândia

Essa praia, tornada famosa pelo filme A Praia (2000), com Leonardo DiCaprio, foi fechada para o turismo no ano passado numa tentativa de salvar seus recifes de corais, danificados por temperaturas mais altas e uma invasão de turistas. Ela seguirá fechada ao menos até 2021.

Ilha de Boracay, Filipinas

A Ilha foi fechada para um recesso de seis meses, de abril a outubro de 2018, após ser descrita como “fossa” pelo presidente Rodrigo Duterte. Boracay havia atraído 2 milhões de visitantes no ano anterior, mas agora só podem entrar 19 mil por dia e foram banidas festas na praia, fumo e bebida.

Campo base do Monte Everest

O governo chinês fechou seu lado do campo base do Everest neste ano a qualquer pessoa sem autorização para escalar. O motivo foi a enorme quantidade de lixo que estava se empilhando no local, segundo o site de viagens Lonely Planet. O campo base chinês localiza-se no Tibete e pode ser acessado por carro.

Cânion Fjadragljufur, Islândia

O popular ponto turístico, mostrado num videoclipe de Justin Bieber, foi fechado para turistas por três meses neste ano por causa de danos causados pelo tempo úmido e tráfego de pedestres. O número de visitantes havia praticamente dobrado após o cânion aparecer no vídeo do cantor I’ll Show You.

Ilhas Faroé, Dinamarca

Dez pontos turísticos das ilhas foram fechados temporiamente neste ano para manutenção por uma equipe internacional de voluntários, depois de um crescimento de 10% no número de visitantes nos últimos anos. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ