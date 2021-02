Sem carnaval, experiências online levam a folia para dentro de casa

Este ano não vai ser igual aquele que passou. Só que, ao contrário da canção, você e eu brincamos em 2020. Agora, sem carnaval, nós que curtimos a festa podemos até ser acometidos por uma certa melancolia. Nada disso, a turma do funil pode se preparar porque iniciativas do setor de viagem levam o clima à casa dos foliões.

De roupões temáticos a experiências online, dá para entender a importância dessa manifestação cultural, visitar virtualmente o berço do samba carioca e aprender a dar uns passos com uma rainha de bateria ou a batucar como um baiano. E, para ninguém ficar de bico dizendo mamãe, eu quero, pais e filhos podem criar fantasias em família e depois se divertir no pôr do sol do domingo de carnaval, tradicionalmente o dia dos bailes e bloquinhos infantis.

Então abre alas que eu quero passar.

Embalo de samba

A AirBNB lança uma página dedicada ao carnaval em sua plataforma de experiências online. As atividades são diretamente ligadas à festa ou tratam de temas relacionados, como imersão na capoeira (custo de R$ 48; uma hora de duração), aula de caipirinha com histórias cariocas (R$ 65; uma hora) e maquiagem para a folia (R$ 100; uma hora e meia).

Que tal encarar a Aula de Samba com a Rainha da Bateria (R$ 75), em uma oficina de uma hora com a passista é Carla Campos? Dá ainda para conhecer o barracão da Acadêmicos do Grande Rio, escola vice-campeã carioca de 2020, e aprender a tocar um instrumento: a experiência Conheça o Carnaval do Rio e Faça uma Oficina de Percussão com o Nosso Mestre (R$ 50) dura uma hora. Para quem não entende a diferença entre a festa de rua e os desfiles das escolas de samba, O Carnaval e a Cultura Afro-Brasileira (R$ 40) trata por uma hora e meia da história do samba, das tradicionais tias e da competição conhecida mundialmente. Todos os preços informados são os mais em conta por pessoa.

Som da Bahia, história no Rio

Com duas horas de duração, o Workshop de Percussão da Bahia (R$ 57 por pessoa) aborda técnicas e ritmos do timbau com Lenynha Oliveira e Rudson Daniel. A dupla, que já trabalhou com gente como Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Margareth Menezes, dá o curso em 6 de março. Quem não tem o instrumento pode praticar os exercícios batendo em uma mesa ou panela. A atividade está entre os eventos online oferecidos na plataforma Diaspora.Black.

No Tour Virtual Pequena África (R$ 25 por pessoa), Thaís Rosa Pinheiro faz um passeio pela zona portuária do Rio de Janeiro, abordando Tia Ciata (figura marcante na história do samba) e a Pedra do Sal (lugar de encontro do ritmo ainda atualmente). Ela é guia de turismo e especialista em História da África e Afro-Brasileira. Mostra também o Cais do Valongo e o legado dos africanos que ali chegaram, tanto para a cidade quanto para o país. A atividade ocorre hoje (7 de fevereiro), às 17 horas.

Fantasia de hotel

Um dos símbolos da hospedagem, o roupão ganha literalmente outra roupagem. A Hoteis.com se juntou às escolas de samba Acadêmicos do Tatuapé e Rosas de Ouro, de São Paulo, para vender peças que podem ser usadas como fantasia. De casa, dá para garantir o clima de hotel com folia junto. Férias em Salvador é a inspiração de um dos modelos da Acadêmicos do Tatuapé, que também criou Aventura e Folia, para os fãs de destinos de natureza, e Hotel Casino, para os adoradores de roleta. Os lançamentos da Rosas de Ouro são Café Tropical, Mergulho na Alegria e Sonho de Quarto, respectivamente inspirados em café da manhã, piscina e suíte.

Os 200 roupões temáticos custam R$ 300 cada e começam a ser vendidos em 15 de fevereiro. O lucro será revertido para as duas escolas de samba, e quem comprar os roupões ganha um cupom de desconto de R$ 100 para usar na próxima reservar na Hoteis.com.

Bloquinho da meninada

Para marcar a data com dicas e brincadeiras para a família toda se divertir, o Shopping Metropolitano Barra, no Rio de janeiro, promove duas lives no seu Instagram. Pensando nos preparativos para a festa, o Esquenta do Carnaval (7 de fevereiro, às 16 horas) tem a artista plástica Mari Revelles à frente de uma oficina de fantasia. Ela dá dicas de como usar roupas antigas e materiais que todos costumam ter em casa.

Em 14 de fevereiro, a partir das 17h30, crianças e adultos podem dançar com o ZooBloco em uma festa transmitida diretamente do terraço do shopping, no pôr do sol. As músicas têm animais como tema; e o repertório vai de Arca de Noé e Saltimbancos a Titãs e Secos e Molhados.

Viola mineira com batuque

Composições carnavalescas tocadas ao vivo por violeiros, em ritmos como calangos, congados, maracatus, cirandas, batuques, modas, arrasta-pés e emboladas. Assim é a programação prevista para o CarnaVIOLa, comandado pelo músico Chico Lobo. Criado por ele e pelo produtor Tadeu Martins em 2006, o projeto foi abraçado por diversos artistas. Além dos dois, participam das lives: Bilora, Déa Trancoso, Quincas da Viola, Renato Caetano e Wilson Dias, além dos músicos Léo Pires (bateria) e Ricardo Gomes (baixo e vocal).

A iniciativa é do MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, integrante do Circuito Liberdade, no Centro de Belo Horizonte. A instituição transmite as apresentações em seu canal no YouTube de 12 a 16 de fevereiro, sempre às 15h.