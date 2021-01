Sem cruzeiros, roteiro temático e Roberto Carlos continuam em resorts

Na falta de navios de cruzeiros, resorts têm eventos já tradicionais nos roteiros marítimos. Pela primeira vez desde 2005, o rei Roberto Carlos não fará seu roteiro Emoções em Alto Mar. Apenas o Projeto Emoções Praia do Forte, na Bahia, está mantido para junho deste ano. Já a operadora Lusanova, especializada em viagens de grupos, vende um cruzeiro temático em terra firme: a 1ª Semana Dancing & Wellness, em maio, em Angra dos Reis.

“Essa é a primeira vez que a Lusanova vende Brasil para brasileiros, destino que já há muitos anos comercializamos para nossos passageiros portugueses. De acordo com a receptividade de nossos clientes, estamos avaliando a realização de novos projetos temáticos”, diz Sérgio Vianna, gerente de Marketing e Vendas da operadora, que considera também incluir destinos nacionais no seu portfólio para viajantes brasileiros.

O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus é o astro de uma das noites da 1ª Semana Dancing & Wellness, no Vila Galé Angra dos Reis. Entre 2 e 7 de maio, o resort all inclusive no litoral sul do Rio de Janeiro tem uma programação repleta de atividades para mexer o corpo e relaxar a mente. “Percebemos que as pessoas estão sentindo falta de um evento temático desse tipo. Tem passageiro que viaja todo ano, às vezes mais de uma vez por ano Queremos oferecer uma alternativa para o cuidado com a saúde mental, sem desfocar da importância dos cuidados preventivos que a pandemia exige”, afirma o gerente de Marketing e Vendas da Lusanova.

Os pacotes dão direito à cobertura de despesas médicas e hospitalares (GTA Premium Covid) e seguro-cancelamento (GTA Plus Reason). Durante a semana em que o resort recebe exclusivamente o público do evento, estão previstas aulas de estilos diversos; entre eles, samba, forró, zouk, bolero e tango. Os participantes podem praticar ainda alongamento, pilates, caminhada e ginástica com dança (como zumba). Voltados para o público mais velho, também serão organizados jogos, concursos e palestras motivacionais.

Show e rosas do rei Roberto Carlos

Com o cancelamento da temporada brasileira de cruzeiros, a edição 2021 do Projeto Emoções em Alto Mar também não será realizada – as vendas já começaram para o roteiro marítimo de março de 2022, a bordo do MSC Preziosa. O evento em terra firme, realizado nos dois hotéis do complexo Iberostar no litoral norte baiano, está mantido de 9 a 13 de junho deste ano.

Há vagas no resort Bahia do grupo espanhol; as reservas no vizinho Praia do Forte já estão com lista de espera. O evento, que surgiu em 2017, inclui uma noite de show do rei com clássicos da sua carreira, quatro noites de hospedagem em sistema all inclusive, entretenimento, traslado e seguro-viagem.

Quanto custa?

Todos os valores abaixo são os mais em conta por pessoa em ocupação dupla.

Semana Dancing & Wellness

2 a 7 de maio de 2021 - Vila Galé Eco Resort de Angra

Preço: R$ 3.900; pode ser pago em dez parcelas sem juros

Site: feriastematicaslusanoa.com.br

Projeto Emoções Praia do Forte

9 a 13 de junho de 2021 - Complexo Iberostar Praia do Forte

Preço: R$ 4.428 (Hotel Bahia); pode ser pago em dez parcelas sem juros

Site: projetoemocoes.com.br/praia-do-forte

Projeto Emoções em Alto Mar

11 a 15 de março de 2022 Navio MSC Preziosa

Preço: R$ 4.176; pode ser pago em 12 parcelas sem juros

Site: projetoemocoes.com.br/alto-mar