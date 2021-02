Sem vacina você não vai viajar para onde quiser

Provavelmente serei uma das últimas pessoas a ser vacinada contra o coronavírus. Sou uma pessoa saudável e um pouco jovem demais para ser considerada de risco. Mas quero viajar em breve. Assim como outras pessoas não vacinadas com desejo de viajar, venho me perguntando: posso viajar sem ter sido vacinado? Resposta: depende do lugar que pretendo visitar.

Atualmente muitas empresas aéreas permitem que passageiros viajem sem a vacina. Mas algumas exigem um teste negativo do coronavírus. A companhia aérea australiana Quantas já anunciou que passará a exigir prova de vacinação para os voos internacionais. Os hotéis, no geral, não exigem teste nem vacina. E as empresas de locação de carros e as que alugam imóveis de férias também não estão solicitando isso. Muitas linhas de cruzeiro não vêm operando. Quando retomarem as atividades, pelo menos uma delas, a Saga Cruises, com sede no Reino Unido, exigirá dos passageiros um teste negativo ou prova de vacinação. Mas ninguém sabe o que sucederá em seguida.

“Acho que, quando a vacina for oferecida para o público em geral, a prova de vacinação será o bilhete premiado para viajar, especialmente no caso de viagens internacionais”, disse Sylvia Lebovitch, consultora de viagens no Ovation Travel Group. Assim, quem necessitará se vacinar? Que países exigirão prova de vacinação? Que tipo de documento você terá de exibir e existe algum modo de contornar isso? Embora seja muito cedo para responder a essas perguntas com certeza, isso não impede os especialistas de tentarem.

A barreira mais óbvia será na fronteira. “Alguns países deverão começar a exigir prova de vacinação na chegada ao país ou no momento em que a pessoa solicita um visto de entrada”, disse Ben Carothers, coordenador de voo no Global Guardian Air Ambulance. Nenhum país anunciou ainda a exigência de vacina, mas Carothers afirma que, com base em epidemias anteriores, não há dúvida que exigirão, mas não se sabe quando os países irão impor essas regras. “Já estamos observando tantas suspensões de viagens que a vacina será a única maneira que possibilitará viajar pelo mundo”, diz ele.

O que vai colocar alguns viajantes numa situação difícil, segundo os especialistas. “Ninguém pode ser obrigado a se vacinar”, diz Len Horovitz, médico e especialista em pulmões no Lenox Hill Hospital em Nova York. “Mas, se a pessoa não estiver vacinada, ficará impedida de viajar para lugares onde a vacina é exigida.” Horovitz diz que viajar sem uma vacina ou anticorpos de uma infecção anterior aumenta o risco de contrair a covid-19. Embora as máscaras ofereçam alguma proteção, elas não eliminam a ameaça. “Muitos pacientes vêm hesitando em viajar uma vez que veem pessoas vacinadas sem qualquer efeito colateral perceptível”, acrescentou o médico.

É difícil prever que países exigirão a vacinação. “Acredito que serão áreas com menos acesso às vacinas”, opina Angie Licea, presidente de divisão no Internova Travel Group. “Áreas que podem ser mais suscetíveis a indivíduos contraindo o vírus ou disseminando o vírus, se não estiverem vacinados.”

Vacina contra outras doenças já é exigência

Se você acha que a vacinação é algo intrusivo, os especialistas afirmam que é melhor repensar o assunto. “Temos de lembrar que, apesar de tudo isso ser novo para nós no momento, a realidade é que os viajantes têm mostrado prova de vacinação ou recebido uma vacina para entrar em determinados lugares há décadas, e totalmente sem receios”, diz Ragan Stone, consultor de viagens e proprietário da Ragan Stone Traves, em Birmingham, no Alabama.

“Com as variações em termos de eficácia das vacinas, será importante mostrar que vacina você recebeu”, acredita Mariea Snell, diretora assistente dos programas de prática médica na Universidade de Maryville, em St. Louis. Ela acrescenta que a tecnologia para rastreamento das vacinas ainda precisa estar mais avançada para fazer mais do que confirmar que você foi vacinado.

No momento, um teste negativo para a covid-19 provavelmente será suficiente para você pegar um avião ou atravessar uma fronteira. “Mas quando a vacina estiver amplamente disponível, se quiser viajar para o exterior, existe uma forte possibilidade de que terá de se vacinar antes”, afirma Narendra Khatri, CEO da empresa de seguros de viagem Insubuy.

Para viajantes como eu, não é questão de saber se podem viajar sem serem vacinados, mas o quão breve poderá se vacinar. Ainda aguardo a minha vez, mas Steve Schumann acabou de receber a primeira dose e já pensa em viajar novamente. Em 2019, ele e sua mulher fizeram três viagens internacionais, mas no ano passado ficaram em casa por causa da pandemia. “Jamais pensamos em viajar sem a vacina contra o coronavírus”, disse Steve, que se aposentou como gerente de segurança e vive em Hayward, na Califórnia. Ele acredita que por volta de junho muitas empresas aéreas exigirão prova de vacinação dos passageiros. Se isso ocorrer, nossos planos de viagens no verão americano novamente cairão por terra, e muitos viajantes serão obrigados a se decidirem entre a Pfizer, Moderna, ou passar as férias em casa. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

* Christopher Elliott é advogado da área de proteção ao consumidor, jornalista e fundador do grupo Travelers United.