Sete coisas inusitadas para fazer em um navio

Quem embarca em um cruzeiro até consegue dar uma olhadinha nas atrações turísticas de cada parada. Mas curtir o navio e a vida a bordo é parte importante da viagem, já que o tempo de deslocamento em alto mar é grande. Por isso, as armadoras se desdobram para oferecer uma programação diversificada, com atividades para entreter passageiros de diferentes idades e perfis. Selecionamos sete, a seguir. Os preços mencionados são por pessoa, em cabine dupla, sem parte aérea.

Visitar exposições

Já pensou em visitar museus e exposições em alto-mar? A partir de novembro, será possível ter experiências culturais desse tipo em dois navios de empresas diferentes.

No Costa Smeralda, com roteiros principalmente pelo Mar Mediterrâneo (pacotes a partir de R$ 1.708), será construído o Costa Design Collection, um museu de 400 m² em que serão expostos móveis e objetos, fabricados a partir de 1930, que expressam a qualidade do design italiano nas áreas de moda, transporte e cinema.

Já o navio MSC Grandiosa vai sediar, dentro de seu restaurante L'Atelier Bistro, uma exposição com 26 esboços do pintor impressionista Edgar Degas. São estudos de movimento e dança que já foram expostos em museus e galerias mundo afora e serão acompanhados por vídeos explicando detalhes do trabalho e da vida de Degas. O roteiro mais acessível do MSC Grandiosa, de 3 noites, vai de Hamburgo (Alemanha) a Southampton (Reino Unido) e parte de R$ 519.

Soltar a voz em um show de talentos

Se seu sonho secreto é um dia cantar na TV e brilhar no programa The Voice, você pode testar suas possibilidades nos navios Costa Fascinosa e Costa Pacifica, ambos com roteiros na Europa e na América do Sul (um cruzeiro de 4 dias entre Rio de Janeiro e Buenos Aires com o Costa Pacifica parte de R$ 879; 3 dias entre Barcelona (Espanha) e Savona (Itália) a bordo do Costa Fascinosa, desde R$ 1.078). Eles incluíram na programação uma versão do show de talentos, chamada The Voice of The Sea. Como no programa de TV, cada passageiro candidato canta para três jurados, que devem virar a cadeira caso aprovem suas habilidades vocais. A competição musical estará na temporada sul-americana dos dois navios, que vai de dezembro de 2019 a abril de 2020.

Sentir-se em uma Olimpíada vendo acrobacias aéreas

A programação do navio Oasis of the Seas, da Royal Caribbean, inclui o AquaTheater. Em um anfiteatro a céu aberto com capacidade para até 600 passageiros, atletas de nível olímpico se exibem em shows de acrobacias aéreas. Os artistas despencam de plataformas de 9 metros de altura para cair em uma profunda piscina, realizando mergulhos perfeitos. Os itinerários partem da Flórida (Estados Unidos) com destino ao Caribe; 3 noites entre Miami e Nassau (Bahamas) desde R$ 2.109.

Correr de kart

Os três navios mais novos da Norwegian – Joy, Bliss e Encore (que fará seu primeiro cruzeiro em 24 de novembro) - têm pistas de kart a bordo. A maior delas, Speedway, no Encore, tem 350 m de comprimento e permite aos carros alcançar até 48 km/h. Um sistema de som chamado turbo boost reproduz sons de carros de corrida apenas para os pilotos, sem que o barulho incomode os demais passageiros. Os três navios têm rotas para o Alasca, Canal do Panamá, Caribe, Riviera Mexicana e Costa do Pacífico. No Joy, os preços partem de R$ 885 (5 dias percorrendo a costa oeste da América do Norte, entre Vancouver, no Canadá, e Los Angeles, nos EUA). No Bliss, começam em R$ 1.063 (6 dias, com o mesmo itinerário). No Encore, o pacote mais barato sai por R$ 1.418 (4 dias entre Nova York e as ilhas Bermudas, no Caribe).

Aprender a cozinhar

Os navios Marina e Riviera, da Oceania Cruises, contam com o Culinary Center, uma escola em que os passageiros podem ter aulas de culinária com chefs. Cada hóspede do navio conta com uma estação individual, com fogão, utensílios e equipamentos. Há ainda a possibilidade de fazer, em alguns dos destinos visitados, tours de descobertas gastronômicas. Rotas pela Europa, América do Norte e América do Sul; 10 dias entre Buenos Aires e Rio de Janeiro, a bordo do Marina, saem desde R$ 7.533.

Ver o pôr do sol em um 'tapete voador'

Ok, talvez chamar de "tapete voador" seja excesso de licença poética. Mesmo assim, o Magic Carpet do Celebrity Edge, da Celebrity Cruises, promete uma experiência bastante diferente. Trata-se de uma plataforma gigante que, ao longo do dia, se desloca por 13 deques para que os hóspedes possam curtir vistas panorâmicas de dentro dela. Bar completo e espaço para apresentações de música ao vivo ajudam a dar um clima. O fim de tarde tem tudo para ser o momento mais disputado do dia, já que a plataforma é um belo camarote para se admirar o pôr do sol. O navio opera roteiros no Caribe e na Europa; um roteiro de 7 noites entre Flórida, Grand Cayman e Cozumel (México) parte de US$ 949.

Fazer amizade com um robô

Um dos membros da tripulação do Costa Diadema, da Costa Cruzeiros, é um robô chamado Pepper. Ele é capaz de captar emoções humanas e, por meio do reconhecimento de voz, consegue interagir com o entorno em italiano, inglês e francês. Quando os passageiros se aproximam, Pepper conversa com eles, responde a perguntas sobre os serviços disponíveis a bordo e até faz selfies. Os roteiros do Costa Diadema partem de Dubai; 7 noites desde R$ 1.728.