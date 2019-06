Sete hotéis românticos para comemorar o Dia dos Namorados

Se você faz parte do grupo que odeia ficar em fila de restaurante no Dia dos Namorados, que tal se planejar para celebrar a data com uma viagem? Em 2019, o 12 de junho cai numa quarta-feira, mas quem disse que só vale comemorar no próprio dia? Selecionamos sete hotéis com perfis bem diferentes, de chalés intimistas na montanha a resorts cheios de atividades e piscinas para vocês curtirem o clima de romance quando quiserem. Alguns têm programação especial na semana dos namorados para os apaixonados aproveitarem uma noite romântica. Inspire-se:

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

INVERNAL

Hotel Vila Inglesa, Campos do Jordão (SP)

A arquitetura em estilo normando e o friozinho da montanha criam um clima convidativo para namorar. Os 37 apartamentos estão divididos em quatro categorias - os mais caros têm banheira com hidromassagem e terraço. Um bosque de araucárias circunda o hotel e as áreas comuns, que incluem piscina e sauna, exploram bem a vista para o verde. Na hora de trocar o chamego pelo agito, o burburinho das lojas e restaurantes de Capivari está a 3 km de distância.

Preços: pacote de 2 noites para casal a partir de R$ 2.956, com café da manhã, almoço, chá da tarde e jantar.

DESCOLADO

Selina Lapa Rio, Rio de Janeiro (RJ)

Aberto há apenas dois meses no Rio de Janeiro, o primeiro endereço brasileiro da rede Selina faz a linha descolada. A decoração mistura cores vivas e tijolo aparente e um rooftop pode receber festas e shows. Sua localização entre o Passeio e a Glória está longe da praia, mas tem por perto atrações como a Escadaria Selarón, os espaços culturais do Centro e o agito noturno da Lapa. A estação de metrô Cinelândia, a 8 minutos de caminhada, é opção de deslocamento barato para a Zona Sul. Isso se você não quiser fazer um tour de bicicleta organizado pelo próprio hotel.

Preços. Hospedagem para casal no fim de semana de 14 a 16/6: R$ 361,15 (quarto Standard), R$ 520,34 (Deluxe) e R$ 586,87 (Unique).

HIPERATIVO

Santa Clara Eco Resort, Dourado (SP)

O resort a 272 km da capital investe muito em lazer. As atividades, conduzidas por uma equipe de monitores e divididas por faixa etária, incluem cavalgada e ioga, além de esportes radicais como tirolesa, rapel e arvorismo, stand up paddle, teatro e shows. Há seis piscinas, algumas delas cobertas e aquecidas, e um spa com tratamentos de beleza com produtos da marca L'Occitane.

Preços. Pacotes de duas noites por casal, com pensão completa, a partir de R$ 1.930,50 (de 7 a 9/6) ou R$ 2.495 (de 14 a 16/6).

PROVENÇAL

Provence Cottage & Bistrô, Monte Verde (MG)

A inspiração na região francesa da Provence aparece na decoração dos sete chalés, que têm camas queen size, calefação, hidromassagem, lençóis Trussardi e ammenities da L'Occitane. Os pães, queijos, frios, bolos e iogurtes servidos no café da manhã e no chá da tarde são produzidos ali mesmo. Do lado de fora, araucárias e pés de lavanda mantém o tom provençal.

Preços. O pacote de duas noites para o casal, com entrada nos dias 11 ou 12 de junho, parte de R$ 1.742. De brinde, espumante e chocolates.

LUXUOSO

Fasano Boa Vista, Porto Feliz (SP)

Instalado em uma fazenda a pouco mais de uma hora da Capital, o endereço campestre da rede Fasano tem arquitetura arrojada e decoração minimalista, com muita madeira e generosas varandas. Os quartos são amplos e confortáveis. Piscina de borda infinita, campo de golfe, spa e aulas de equitação estão entre as atividades possíveis. No Dia dos Namorados, os casais serão recebidos com uma garrafa de espumante, cesta de frutas e morangos com ganache de chocolate e ganharão uma joia.

Preços. A diária para casal custa R$ 2.710 no apartamento deluxe e R$ 3.760 na suíte. Inclui café da manhã (servido no quarto sem custo extra ou no restaurante) e check-out às 16h.

AQUÁTICO

Royal Palm Plaza, Campinas (SP)

Com jeitão de resort, o Royal Palm Plaza tem no lazer aquático um de seus principais atrativos. Há sete piscinas climatizadas com ambientes para diversão e descanso e uma jacuzzi ao ar livre. A estrutura esportiva inclui campo de futebol, quadras de tênis, academia, saunas e até espaço para arco e flecha. A oferta gastronômica é outro diferencial, com oito restaurantes e bares. Alguns tratamentos do spa podem ser feitos a dois.

Preços. Para o Dia dos Namorados, o preço por casal é de R$ 1.075 com hospedagem em apartamento luxo e café da manhã. Com o jantar em um dos restaurantes do hotel, os preços sobem e partem de R$ 1.222. Os pacotes incluem chocolate e uma garrafa de espumante nos apartamentos, além de estacionamento.

EXCLUSIVO

Botanique, Serra da Mantiqueira (SP)

Neste endereço a meia hora de carro do centro de Campos do Jordão, tudo remete a exclusividade. Nos seis quartos e onze bangalôs, sai água mineral das torneiras e os cosméticos foram criados especialmente para o hotel, assim como o blend de café servido. Dos móveis aos livros disponíveis na biblioteca, tudo é fruto de uma curadoria cuidadosa. Tudo isso para proporcionar uma estada em que o hóspede não precisa se preocupar com nada - nem mesmo em fazer check-in ou arrumar malas, atividades de que se encarrega o próprio hotel. O café da manhã não é em um bufê, mas servido no quarto, no horário escolhido pelo casal na noite anterior. E não precisa se preocupar com o frigobar: está tudo incluído na diária.

Preços. A diária para casal custa a partir de R$ 1.660, com café da manhã.