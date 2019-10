Site oferece hospedagem por uma noite no alto do Pão de Açúcar

A vista do alto do Pão de Açúcar é uma das experiências mais marcantes que se pode ter em uma visita ao Rio de Janeiro. O relevo característico da Zona Sul com o Cristo Redentor no topo; olhando para um lado, a praia de Copacabana, e na outra direção os barquinhos bucólicos flutuando na Enseada de Botafogo. Imagine então como seria ainda mais especial poder dormir e acordar com esse visual arrebatador.

Dois sortudos terão esse privilégio na primeira quinzena de novembro. O site Booking.com transformou um carro do célebre Bondinho carioca em uma acomodação com capacidade para duas pessoas. É a primeira vez que será possível se hospedar no próprio Pão de Açúcar.

O carro em questão é da segunda geração de teleféricos, de 1972, e atualmente está estacionado na Praça dos Bondes, a primeira parada da subida do Morro da Urca. Ele cumpriu serviço transportando visitantes na atração turística até 2008. As projeções que ilustram este texto dão uma ideia de como será esse quarto pra lá de inusitado.

O valor da diária é de R$ 200. Além do ingresso para o Pão de Açúcar, o pacote também inclui uma visita guiada pelo Complexo do Pão de Açúcar e um jantar no restaurante Sunset Club, que fica no topo da atração, com vista para a cidade. Os hóspedes deverão arcar com os custos da viagem até o Rio de Janeiro e do traslado até a Urca, onde fica o cartão-postal (endereço: Av. Pasteur, 520).

Se você se interessou pela acomodação, é bom ficar esperto. Ela ficará disponível por apenas duas noites - nos dias 12 e 13 de novembro - e a reserva poderá ser feita exclusivamente pelo site da Booking, neste link. Para tentar garantir a noite do dia 12/11, será necessário acessar o site a partir das 11h do dia 29/10 (terça-feira); para a noite do dia 13/11, a reserva será liberada pelo site às 11h do dia 30/10 (quarta-feira).

Site já ofereceu outras hospedagens inusitadas

Não é a primeira vez que a Booking cria uma opção de hospedagem inusitada, comercializada por um curtíssimo espaço de tempo. Em julho deste ano, a empresa ofereceu um trailer em forma de abacate em Sydney, na Austrália. Batizado de Avo-Condo (um trocadilho com "avocado", variedade menor e menos doce da fruta), ele foi posicionado em um trecho da Circular Quay com vista para os principais cartões-postais da cidade: a Opera House e a Harbour Bridge.

O gancho para essa ideia foi o Dia Nacional do Abacate, que é celebrado na terra dos cangurus em 31 de julho. Da mesma forma como será feito com o Bondinho, a Booking fez uma oferta-relâmpago pela internet, em que o Avo-Condo pôde ser reservado por apenas dois interessados, cada um por uma diária.