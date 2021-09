Socorro: natureza, compras e esportes de aventura

Neste primeiro conteúdo, a Continental Pneus escolheu como destino a cidade estância de Socorro. Distante 135 quilômetros da capital paulista, ela está na região da Serra da Mantiqueira, já na divisa com o sul de Minas Gerais. Com pouco mais de 40 mil habitantes, Socorro foi fundada em 1829 com esse nome para homenagear a padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A partir do século 19, a economia fortaleceu-se na produção de café com a chegada de imigrantes italianos para trabalhar nas lavouras. Hoje, a indústria de malhas também é muito atuante junto com o turismo.

Socorro atrai visitantes de todas as categorias: de famílias que curtem o lazer rural e as compras – especialmente malhas, tricô e artesanato – aos mais radicais, adeptos dos esportes de aventura. O relevo montanhoso e rios caudalosos – como o Camanducaia, das Antas e do Peixe – favorecem a prática de rafting, mountain bike, cannyoning, canoagem, tirolesa e vôo livre, além das trilhas de off road. Chegar a esses lugares a partir do centro é muito fácil: basta acessar os caminhos turísticos com placas indicativas das principais atrações.

Acessibilidade premiada

Em 2007, a cidade implantou o projeto Socorro Acessível para receber também visitantes com restrições de mobilidade. Ruas, hotéis, lojas, bancos, parques e teatros estão equipados para facilitar o acesso, inclusive de cadeirantes. O estudo para a estrutura de acesso teve a ajuda de profissionais especializados e a iniciativa exemplar mereceu diversos prêmios nacionais e internacionais.

Até mesmo os lugares de esportes de aventura dispõem de aparelhos para que os praticantes com mobilidade reduzida possam sentir-se à vontade: de rampas de acesso a cadeiras e banheiros adaptados. Hoje, Socorro é uma das mais procuradas cidades do chamado circuito nacional dos esportes de aventura e também do circuito das malhas.

Para quem gosta das alturas o Pico da Cascavel é o ponto culminante da região. Do alto dos seus 1.200 metros a visão da Serra da Mantiqueira é inesquecível. Aqui, é onde os adeptos do parapente se encontram e os visitantes corajosos podem até agendar um vôo duplo.

Também vale a pena conhecer o Parque da Pedra Bela Vista, um mirante onde todos vão admirar o por-do-sol com os vales e montanhas da Mantiqueira ao fundo. Bem estruturado, tem cabanas para hospedagem, além de bar e restaurante que serve delícias na brasa. Vale experimentar o pan de palo, de origem peruana. É um pão recheado com ingredientes doces ou salgados, moldado em torno de um cabo de madeira e assado rusticamente no fogo.

Ninguém sai de Socorro sem antes ir às compras. A feira permanente de malhas é uma das melhores opções. Instalado em um prédio semelhante a um shopping center, a feira tem muitas lojas que oferecem malhas de qualidade para homens, mulheres e crianças. Também dispõe de restaurante, lanchonete, cafeteria e sorveteria. Ótima diversão para a família toda.

4 dicas para pegar a estrada com segurança

Para chegar a Socorro a partir da capital paulista siga pela rodovia Presidente Dutra e entre no acesso à Fernão Dias até sair à direita na entrada para Bragança Paulista. Cruze a cidade passando pelas avenidas Dom Pedro I, dos Imigrantes e Plínio Salgado para alcançar a rodovia Pedro Asteroni Marigliani e percorrê-la até Socorro. Antes de pegar a estrada, porém, pequenos detalhes são recomendados para uma viagem tranquila e segura. Confira:

1) Pneus calibrados garantem boa parte da segurança do carro. Faça a aferição da pressão do ar sempre com os pneus frios. Rodar com calibragem incorreta reduz a sua vida útil e consome mais combustível;

2) Aproveite para dar uma olhada nas válvulas de ar. Qualquer desajuste pode causar esvaziamento gradativo do pneu, o que provoca desgaste e deformações. Troque a peça se ela estiver desgastada ou trincada;

3) Balanceamento, alinhamento e rodízio também são essenciais antes de sair para a estrada. Mal balanceadas as rodas danificam os pneus, diminuem sua vida útil e provocam desconforto ao dirigir, além de comprometer os outros componentes do carro;

4) Procure não sobrecarregar seus pneus com excesso de peso no veículo. Dê uma checada na capacidade de carga que eles conseguem transportar.

Importante: todos esses serviços você pode fazer em uma das lojas da Continental Pneus. Clique aqui e encontre a revenda mais próxima.

Boa viagem!