Spa em casa e presente de hotel para o Dia das Mães

Dia das Mães é todo dia. Isso, no entanto, não impede que você torne o próximo 9 de maio especial. Mas serve para lembrar que mimos devem ser parte da rotina dela. E, se não dá para viajar, fomos buscar dicas de especialistas de spas e hotéis para fazer da sua casa um spa.

“É muito importante primeiro entender que autocuidado diz respeito ao outro também. Digo isso porque muitos enxergam como um luxo, quando na verdade é uma questão de saúde e de poder entregar aos outros aquilo que temos para oferecer”, afirma Viviane Guimarães, diretora clínica do Rituaali Clínica & Spa, em Itatiaia, na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. “Sabe aquela história no avião de que, caso a cabine despressurize, devemos colocar a máscara em nós mesmos e depois no outro? Não é egoísmo, é estratégia. O estresse crônico culmina em esgotamento físico e mental.”

Contribui ainda para dormir bem. “A partir de um período de duas a três horas antes de dormir, a alimentação deve ser leve, evite a ingestão de líquidos em excesso e cafeína. Além disso, priorize atividades de relaxamento como massagens, ioga e meditação, ensinando o corpo a desarmar, pois o sono tem a ver com estar desprovido de proteção. Outra forma de autocuidado é por meio da atividade física. Também é muito importante gerenciar o emocional. Portanto, é um conjunto de fatores físicos e emocionais que vão dar maior capacidade de uma noite de qualidade”, afirma Michael Zanchet, psicólogo do Kurotel - Centro Contemporâneo de Saúde e Bem Estar, na gaúcha Gramado. “O autocuidado, aliado a atividades saudáveis, cria condições de restabelecimento da qualidade do sono, que é vital para o nosso desenvolvimento e bem-estar.”

Receitas de spa para fazer em casa

Para praticar o autocuidado, além de dicas muito úteis para mães – como esquecer a culpa, cultivar um hobby... – pode ser um presentão aprender uns truques com quem entende do assunto. Rosto, corpo e pés, os especialistas ouvidos indicaram tratamentos para cada um. Escalda-pés, esfoliação corporal e banho de frutas, por exemplo, podem ser feitos em casa sem risco de se machucar, segundo Jebson Silva, coordenador do Amay Spa, no Porto de Galinhas Resort & Spa. “É bom criar um ambiente aconchegante. Indico o quarto por ser um lugar mais íntimo, tranquilo. No entanto, o escalda-pés pode ser feio no jardim ou na varanda. Os ambientes podem ter velas aromatizadas, incensos e uma música que traga calmaria e bem estar”, diz.

Pele hidratada e aveludada? O Six Senses Botanique recomenda a máscara de abacate e mel. Misture em uma tigela meio abacate sem casca e caroço, uma colher de chá de água, uma colher de chá de óleo de coco solidificado (se necessário deixe na geladeira), uma colher de chá de mel e duas gotas de suco de limão. Misture até virar uma pasta, usando um processador manual. Essa é uma das receitas ensinadas no Alchemy Bar, oferecido aos hóspedes diariamente (às 11h e às 15h, incluído na diária).

Spas costumam ensinar a usar em casa os produtos dos tratamentos. Alguns mantêm marcas próprias de cosméticos. O Six Senses Botanique ensina a explorar ervas, frutas e sais para inventar poções. “Reconhecemos que nossos hóspedes estão escolhendo alimentos orgânicos, buscando produtos sustentáveis e embalagens ecológicas. Mas e os cosméticos que aplicam no corpo todos os dias?”, questiona o gerente-geral do hotel, na Serra da Mantiqueira, na região de Campos do Jordão. “Neste workshop prático de 60 minutos, os hóspedes aprendem três receitas e como selecionar os produtos certos. Priorizamos ingredientes orgânicos de nossa horta.” Na experiência sensorial, texturas e aromas são destacados, para criar esfoliantes, máscaras e fragrâncias caseiras, aplicados no spa e depois enviados aos hóspedes para continuarem o uso em casa.

Preparo caseiro que dá resultado surpreendente é o chá de camomila, segundo Cristiane Barcellos, gerente da área clínica e SPA do Kur, e Damiê de Villa, dermatologista do Kurotel. Para o rosto, a compressa gelada por 15 minutos reduz edemas, relaxa as expressões faciais e tem efeito tônico.

Hábitos simples podem ser muito importantes para o bem-estar. Segundo Flavia Almeida, terapeuta natural e enfermeira do Rituaali, o banho de contraste no chuveiro, pode ser feito de duas a três vezes na semana. Promove maior circulação sanguínea e linfática e aumenta o metabolismo local, eliminando toxinas e contribuindo para a absorção de nutrientes. Basta alternar três minutos de água bem quente (de 38°C a 40°C) com um minuto de água gelada, repetindo o processo três vezes, finalizando com água fria.

Quem tem banheira pode fazer banho de imersão. Segundo o spa do Transamérica Resort Comandatuba, melhora o metabolismo, alivia dores musculares e combate a insônia. Para isso, deve-se cobrir o corpo até o pescoço com água quente (38°C no máximo).

“Sempre é uma boa escolha cuidar da hidratação da nossa pele em casa. É um dos tratamentos mais seguros que podemos realizar e que é de enorme benefício, pois a perda de hidratação da nossa pele é constante por fatores climáticos, sem contar que pode ser um momento que pode trazer relaxamento e também prevenção ao envelhecimento da pele”, diz Regiane Souza, massoterapeuta do Spa Cataratas do hotel em Foz do Iguaçu.

Após o banho, três vezes por semana, pode se esfoliar o corpo úmido com pressão média e aí retirar bem o produto com água novamente. “Depois, você pode passar o creme hidratante de sua preferência, fazendo massagem no corpo, deslizando a mão suavemente e, logo após, pondo mais pressão em movimentos de amassamento”, ensina a profissional do Belmond Hotel das Cataratas. “Tem a opção de fazer pinçamentos em regiões com mais flacidez, pois isso ajuda no estímulo celular e sanguíneo, recuperando um pouco a elasticidade da pele.” Esse ritual de autocuidado leva em média meia hora.

Café de hotel na cama no Dia das Mães

Uma das melhores sensações de ficar num hotel é a nítida impressão de estar sendo carregada no colo. Para uma mãe, especialmente após mais de um ano de pandemia, essa metáfora ganha certa materialidade. Café na cama, kit de cosméticos, massagens de presente ou voucher de day spa. Os hotéis se esmeram em preparar surpresas, e uma cidade como São Paulo não cansa de apresentar novidades. Veja abaixo ideias de como fazer este 9 de maio um domingo memorável. Afinal, é a chance de trazer o hotel para o colo da sua mãe.

Pantufas e cesta de café do Unique em casa

O chef Emmanuel Bassoleil criou uma cesta de café da manhã para ser degustada em casa. Algumas das delícias incluídas são pain d’épices, parma, petit brie, macarons, pain au chocolat, açaí batido com banana, sucos orgânicos de laranja e detox. Custa R$ 290 – com espumante, mais R$ 120. As encomendas devem ser feitas pelo WhatsApp 3055-4703. O Unique também vende online itens como sandálias com suas linhas características desenhadas (R$ 32) e pantufas (R$ 38). Devido à pandemia, o Unique Garden ainda não voltou a receber para o day spa.

Do Emiliano, café na cama com flores e kit de cremes

Disponível em São Paulo e no Rio, a caixa de café da manhã do Emiliano (R$ 240) vem com um buquê de flores e até bandeja, além de delícias como biju de tapioca, macarons e mini cuca. Há outras opções de caixa, com preços variando até R$ 1,8 mil (com caviar e garrafa de Dom Pérignon). No Rio, a novidade para a data em 2021 é o brunch em casa (R$ 170 por pessoa, com couvert, entrada, prato principal e sobremesa. Se a ideia for cuidado com as mãos, o hotel vende um trio de hidratantes Santapele (R$ 178). Na compra de day spa mãe e filha (1h30; R$ 1.132, com ofurô e massagem corporal), o kit sai de presente.

Brunch do Hilton SP em casa para até quatro pessoas

O Hilton São Paulo Morumbi oferece tanto o brunch quanto o café da manhã para entrega no Dia das Mães. Para dois, o café custa R$ 110, incluindo parfait de iogurte com calda de frutas vermelhas, rabanada de brioche e bolo de iogurte com amêndoas laminadas. Com itens de café da manhã, mais saladas, sopa, pratos principais e sobremesas, o brunch pode ser enviado para duas ou quatro pessoas (respectivamente, R$ 220 e R$ 430).

Day spa e tratamentos de presente

Massagens novas para as mães nos hotéis Fasano

O spa do Hotel Fasano criou duas massagens para as mães, que podem ser compradas nos hotéis de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Angra dos Reis. Leve e Iluminada (110 minutos, R$ 798) começa nas costas e termina com facelift de quarto rosa. Já Serena e Relaxada (50 minutos, R$ 328) alia toques nos pés e ombros, escalda-pés de flores e óleos e drenagem nas pernas.

No Palácio Tangará, de massagem terapêutica a gestacional

São muitas as opções de gift vouchers no Palácio Tangará. O pacote de dez massagens terapêuticas (a partir de R$ 4.275) permite a escolha entre drenagem, bem-estar, aromática, deep tissue e shiatsu). A Drenogestar (desde R$ 580) só pode ser realizada depois da 15ª semana e com aprovação médica.

6 opções de day spa no Grand Hyatt SP

Com acesso às piscinas, as seis opções de day spa no Grand Hyatt São Paulo vão do Tranquilidade (1h40; desde R$ 390), com reflexologia e massagem corporal, ao Exuberância (4h10; R$ 1 mil), com tratamentos, massagem corporal e escalda-pés. A massagem corporal Amanary Origens (60 mi; R$ 340) usa castanha, pequi e buriti como matéria-prima e explora aromas e texturas do Brasil. Grand Hyatt São Paulo.

Day spa na nova área de bem-estar no Meliá Paulista

Situado na avenida cartão-postal da capital, o Meliá Paulista acaba de inaugurar sua área Wellness & Health. As instalações abrigam piscina coberta aquecida com raia de 18 metros, sauna seca e úmida, hidromassagem, ofurô, ducha de cromoterapia, fitness center e salas de massagem. O day use (8h) para relaxar no lugar tem pacotes entre R$ 100 e R$ 239. Fazer ofurô (30 min.) ou massagem (1h; escolha entre estética, relaxante, shiatsu, ventosa, bandagem e moxa) custa desde R$ 220.

No Renaissance, 3 gift cards novos para mães

Há três gift cards no Renaissance São Paulo com ritual de boas-vindas e despedida. Futura Mamãe (1h20; R$ 385) inclui massagem relaxante, aromaterapia ou drenagem linfática e máscara facial de argila branca; Minha Mãe Merece (2h40; R$ 600), banho de imersão, massagem Ayurvédica e taça de espumante; e A Melhor Mãe de Todas (4h, R$ 795), momento detox, drenagem linfática, manicure, pedicure e taça de espumante.

Tratamentos corporais no Grand Mercure Itaim Bibi

Mães em busca de tratamentos corporais podem curtir o day spa no Grand Mercure Itaim Bibi. Lá, o programa do Budha SPA contempla massagem relaxante, reflexologia, banho de imersão e refeição no restaurante do hotel – 3h; R$ 394,40, de segunda a sexta.

Massagem no Vila Galé para melhorar o sono

A rede hoteleira Vila Galé lançou nesta semana os vouchers de presentes do Satsanga SPA & Wellness nos hotéis do Rio, de Salvador e de Fortaleza. A massagem de mesmo nome do spa (60 min; R$ 200) leva óleo de semente de uva e de lavanda. Com um toque oriental, mistura várias técnicas de massoterapia, relaxando a musculatura e melhorando a qualidade do sono.

No Sheraton Rio, um dia de frente para o mar

De frente para o mar do Leblon, o Sheraton Grand Rio Hotel & Resort oferece o Shine Your Day (8h; R$ 990). Dá direito a massagem, acesso às piscinas, fitness center e almoço.

Cosmésticos de spa para usar em casa

Creme do Kurotel com QR para meditação

A Kur é a linha de cosméticos do Kurotel. No Kit Self Care, o Sabonete Esfoliante Apricot (R$ 107) retira as células mortas e hidrata a pele, deixando lisa e macia, pronta para receber outros cremes de tratamento. Com propriedades emolientes, umectantes e cicatrizantes, a Emulsão com Karité Mind Cosm (R$ 115) para automassagem acompanha um QR Code para um momento de meditação guiada após a aplicação do creme. Garante aroma agradável o Óleo Essencial de Lavanda (R$ 86) no difusor ou a Vela Perfumada Limão Siciliano (R$ 109).

Velas e hidratante corporal do Tivoli Mofarrej

Especialistas do Anantara Spa indicam que se crie uma atmosfera agradável em casa, com as velas aromáticas livres de toxinas (180 g; R$ 120), flores, cristais e sons da natureza. Depois, comece a aplicar o hidratante (240 ml; R$ 50) de baixo para cima, com uma pressão suave nas pernas, no tronco e nos braços. O Tivoli Mofarrej vende gift vouchers do day spa (3h) para quando o espaço for reaberto. Na compra de dois vouchers, para uso de mãe e filho, cada um sai de R$ 750 por R$ 562. Inclui escalda-pés, massagem, esfoliação e hidratação corporal e banho de imersão.

Esfoliante para os pés Avatim, usado no Spa Comandatuba

A Avatim, marca usada nos tratamentos do Spa Comandatuba, tem origem no Sul da Bahia, em linha com a valorização dos produtos da região. Os produtos estão à venda no resort baiano e no site avatim.com.br. Depois de mergulhar os pés em água morna por 5 minutos, é indicado usar a Pasta Agridoce Esfoliante para os Pés Santo Pé (150 g; R$ 34) suavemente na sola dos pés, principalmente nos calcanhares.