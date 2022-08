Spas urbanos viram mania em NY; veja sete opções

Que tal apreciar o visual de Manhattan enquanto as bolhinhas da piscina descansam corpo e mente? Relaxar em meio à metrópole americana está no cerne do QC NY, a maior novidade da cidade em matéria de spa em 2022. Mas as novas opções de autocuidado em Nova York não param por aí. Hotéis recém-inaugurados tem grandes áreas dedicadas ao bem-estar, uma das mais fortes tendências em viagens após a pandemia. Localizado na Governors Island, o espaço da italiana QC Terme Spas and Resorts é exclusivamente voltado para o autocuidado, tudo diante do bonito skyline.

Inaugurado em 2 de agosto, o luxuoso Aman New York tem três de seus andares ocupados pelo spa. Instalado do 7.º ao 14.º andar do Crown Building, icônico edifício dos anos 1920 dos mesmos arquitetos da Grand Central Station, o empreendimento possui 83 quartos e 22 espaços residenciais.

Já o Ritz-Carlton New York, NoMad, aberto uma semana antes, ocupa um prédio ultramoderno, com 50 andares. A nova unidade da rede na cidade abriga 250 habitações, 16 apartamentos na cobertura, restaurantes (sob o comando do chef estrelado José Andrés), bar e, claro, spa.

Nova York oferece muitos hotéis com bons spas – o elegante The Plaza, numa das pontas do Central Park, mantém um da marca francesa Guerlain desde 2005. Mas a cidade também reúne negócios nos quais os serviços relacionados a bem-estar são os únicos disponíveis. Veja algumas sugestões para uma pausa nos dias frenéticos da viagem:

QC NY

Você pode pegar o ferry (no Battery Maritime Building, na South Street) só para curtir a Wellness Experience do QC NY. O programa dá acesso a piscinas, saunas seca e a vapor e até um banho para os pés, que alterna entre água quente e fria para estimular a circulação. Ou pode acrescentar uma massagem de 25, 50 ou 75 minutos, na qual se pode escolher a técnica, a música e o aroma usados. A primeira opção custa a partir de US$ 90 (durante a semana) ou US$ 116. Incluindo uma massagem, fica desde US$ 181 ou US$ 205 (nos fins de semana). Nos dois casos, dá direito a toalha, roupão, chinelos e cosméticos para tomar banho depois. Site: qcny.com.

Great Jones Spa

O cardápio do descolado spa inclui tratamentos faciais e corporais, além de massagens terapêuticas. Numa delas, a sessão combina esfoliação com açúcar de Fiji e hidratação com óleo de coco e macadâmia (US$ 170; 60 min.). Quem gasta acima de US$ 100 pode usar o Water Lounge, com piscina, jacuzzi, cascata e saunas seca e a vapor com cromoterapia. Site: gjspa.com.

Aman Spa

No centro dos 2.300 m² do spa, há uma piscina de 20 metros com firepits e espreguiçadeiras. São sete salas para tratamentos e três outras para o programa Integrative Wellness, abordagem que combina métodos tradicionais (avaliação médica, crioterapia e muita tecnologia) com técnicas ancestrais, como acupuntura e uso de ervas. Há ainda duas spa houses, para imersão completa no bem-estar em plena cidade. Ambas têm salas duplas de tratamento, bania (típica sauna russa com forno a lenha) e hammam (banho turco), além de terraços privativos com piscinas quentes e frias. Site: amannewyork.com.

BABOR Spa

Hammam marroquino, chuveiros com cromoterapia, saunas seca e a vapor e um lounge para relaxar tomando chás desintoxicantes são ambientes do BABOR Spa, no 7.º andar do The Dominick Hotel, empreendimento no Soho que faz parte da Preferred Hotels & Resorts, grupo mundial de hotéis de luxo independentes. Aberto no ano anterior à pandemia, o espaço de 1.000 m² leva a assinatura da empresa alemã de produtos para cuidados com a pele e possui uma câmara de sal para haloterapia. Há tratamentos faciais a massagens corporais, desde US$ 210 (60 min.). Sites: baborspany.com; thedominickhotel.com.

Haven

O spa no Village oferece uma gama de serviços que vão de cuidados com a pele – somente em torno dos olhos, por exemplo (US$ 100; 45 min.) – a terapias corporais como a Surf & Turf, com esfoliação e hidratação (US$ 210; 75 min.). Site: havenspa.nyc.

Spa Ritz-Carlton

Há oito salas de tratamento e saunas a vapor e seca. The Method (desde US$ 350; 0 min.), tratamento facial assinado pela empresa de cosméticos Augustinus Bader, usa óleos e essências inspirados no Flower District, área com mercados de flores no vizinho Chelsea. A principal experiência do spa, The Art of Wellness Massage (US$ 385; 90 min.), envolve toque, cura e bem-estar do corpo e da mente. Juntos, o spa e o fitness center têm 632 m². Site: ritzcarlton.com/pt.

Spa de la Mer

Já o Baccarat Hotel, outro integrante da Preferred Hotels & Resorts, aposta no poder de rejuvenescimento do mar, com o primeiro spa dos Estados Unidos dos cosméticos La Mer. O Miracle Broth, extrato que deu origem à marca, batiza um dos tratamentos faciais (US$ 375; 90 min.), com técnicas para hidratar, regenerar e suavizar. Entre as massagens há uma com aromaterapia (US$ 260; 60 min.). As quatro salas de tratamento reúnem luz ambiente e sons do mar. Site: baccarathotels.com.