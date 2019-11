Surfe e outras ondas em El Salvador

Bonnie Tsui, The New York Times

Cai a tarde em Estero de Jaltepeque, um tranquilo estuário em El Salvador, cujas águas levam até um manguezal repleto de garças. Seus canais encontram o Rio Lempa - um dos mais extensos da América Central - em pleno delta do Oceano Pacífico. Nesse ponto, pelicanos voam baixinho e vulcões com picos cobertos pela neblina compõem o cenário ao fundo. Tal beleza natural - uma vez em fúria, mas agora serena - sintetiza o longo período de agitação que antecede essa imagem de pura calma.

Quem pilota o barco é Roy Beers Rivas, um guia que lidera excursões de surfe e mountain-bike por todo o país. Quando jovem, Beers costumava passar os fins de semana nas praias da Costa del Sol, a 30 quilômetros da capital, San Salvador. Mas boa parte desse período foi marcada pela guerra civil, que começou em 1980, quando o guia tinha 14 anos. Ele ainda lembra das bombas iluminando o horizonte do Balneário de Cordoncillo enquanto brincava com seus amigos.

Beers afirma que a guerra civil brecou o crescimento do turismo na região por décadas. Na verdade, disse ele, somente agora o número de pessoas que visitam El Salvador começa finalmente a decolar.

SURPRESAS

Quem chega encontra pequenos e coloridos hotéis com vista para o Oceano Pacífico, surfistas acolhedores e simpáticos, pescadores vagando pelos manguezais e restaurantes pé na areia especializados em ceviche e camarões.

Os surfistas, como sempre, foram os primeiros a invadir - e explorar - El Salvador. Aos poucos, hotéis, bares e cafés começam a surgir ao longo da costa, principalmente perto de La Libertad, onde quebram as melhores ondas. A região, assim como a Costa del Sol, lota nos fins de semana por causa da proximidade com San Salvador. Mas, felizmente, é bem tranquila nos outros dias.

A maioria dos turistas viaja mesmo ao país para aproveitar os points de surfe, embora atividades radicais como escalada em vulcão, mountain-bike e trekking estejam se tornando bastante populares.

A reputação de lugar devastado pela guerra está, pouco a pouco, sendo apagada. As lindas praias, quase desertas, as crateras vulcânicas, as florestas densas e intactas e os santuários de aves protegidos em parques nacionais têm tudo para transformar El Salvador na próxima Costa Rica. Com uma vantagem: sem a multidão.

COMO IR

As regiões litorâneas conhecidas como La Libertad e Costa del Sol ficam a 35 minutos de carro da capital San Salvador

Empresas turísticas como a Access Trips (www.accesstrips.com), a K-59 Surf Tours (www.k59surftours.com) e a Cadejo Adventures (www.cadejoadventures.com) vendem roteiros para quem quer surfar, escalar montanhas e vulcões ou apenas pescar. Com guias