Taiti: quando ir, como chegar e quais ilhas visitar no paraíso

TAITI - Ela é mesmo tudo aquilo que você ouve falar e que vê em fotos de bangalôs sobre águas transparentes. A Polinésia Francesa, paraíso no meio do Oceano Pacífico formado por cinco arquipélagos que reúnem 118 ilhas e atóis, concentra alguns dos destinos turísticos mais desejados do mundo. Quem consegue ficar indiferente a nomes como Bora Bora e Taiti?

O turismo tem importância fundamental: 60% da economia local depende da atividade. Depois vêm a produção de pérolas negras, baunilha, pesca. Do luxo dos resorts à simplicidade do cotidiano dos polinésios, as ilhas não são destino apenas de casais. Há atrativos para todas as idades, famílias e grupos de amigos, desde esportes aquáticos e trilhas até a contemplação. E há muito o que contemplar.

O povo é simpático, informal, acolhedor e por vezes tímido. Sim, os polinésios usam muitas tatuagens (uma tradição ancestral), pareôs coloridos e flores nos cabelos. Os visitantes são recebidos com colares feitos com a perfumada flor de tiaré (Gardenia tahitensis), símbolo do Taiti.

Nas ilhas, turistas devem respeitar o meio ambiente. Nem pense em tirar do mar um “souvenir”. A sensação é de que o tempo passa mais devagar. Acorda-se, literalmente, com as galinhas. Elas estão por toda parte, inclusive nos grandes e melhores hotéis.

Nos cardápios reinam peixes fresquíssimos como o mahi-mahi. Não faltam boas frutas. O abacaxi, menor e mais amarelinho, é bem doce. Assim como a baunilha, que surge em doces, iogurtes e até em molhos salgados. De sabor suave, o sorvete de baunilha é a sobremesa certa em qualquer lugar. Eles também acertam no sorvete de caramelo. Outro ingrediente bem presente na culinária é o leite de coco, mais encorpado e adocicado.

A viagem entre as ilhas geralmente é feita de avião, em voos de até 45 minutos que podem ter escalas. O trajeto só é feito de barco quando a distância é de poucos quilômetros.

Além do taitiano e do francês, muitos falam inglês, frequente nos cardápios e folhetos. E os moradores se esforçam tanto para ajudar que você logo aprende a dizer mauru’uru, obrigada. Uma viagem espetacular. Mauru’uru, Polinésia Francesa.

Como ir

- Como ir: voamos de São Paulo a Los Angeles pela American Airlines e para o Taiti pela Air Tahiti Nui (airtahitinui.com/br-pt), que tem site em português.

- Melhor época: entre julho e setembro. Chove mais entre novembro e março.

- Site: tahititourisme.com

Taiti: o fim e o começo, agito urbano e selvagem

Para se ter uma ideia, das 280 mil pessoas que moram na Polinésia Francesa, 190 mil estão no Taiti – a maior ilha é também o principal cartão-postal do país para o mundo.

A capital Papeete (se diz papête) é mais urbana, com trânsito e grandes supermercados. A ilha também tem resorts, restaurantes gastronômicos, museus, butiques sofisticadas e uma vida bem mais intensa durante o dia e à noite. O interior montanhoso e quase intocado reserva vales, riachos e belas cachoeiras.

Minha viagem começou e terminou no Taiti. A despedida foi em outro lugar deslumbrante que é Teahupoo, na margem selvagem da ilha e onde ocorre a sétima etapa do campeonato mundial de surfe. Além do mar belíssimo e com ondas perfeitas, há uma área mais preservada e com acesso apenas pelo mar.

Para explorar Teahupoo, saímos de barco do cais de Vairao, no sudoeste da ilha, onde encontramos com o guia Matahi Wassna, da Tahiti Boat Excursions & Surf. No cenário de mar aberto de um lado e as montanhas de Vehiatua do outro, o guia explicou que sobrevoo de pássaros brancos indica que por ali tem mahi-mahi. Se forem pássaros pretos, a pesca será de atum. Um pouco mais adiante, o guia chama a atenção para um pico pontudo entre montanhas, que dizem parecer com o nariz do ex-presidente francês Jacques Chirac. Entre histórias e contemplação da natureza, chegamos ao lado mais selvagem da ilha, uma berçário natural de vida marinha e terrestre interditado para a pesca, com corais coloridos e “piscinas” de água doce.

O passeio de 7 horas, com direito a café, bolo caseiro e depois um caprichado almoço com muito peixe servidos dentro do barco, custa US$ 120.

Um programa bem turístico e divertido é o jantar com dança típica no resort Sofitel Tahiti Ia Ora (US$ 110, com comida à vontade, um coquetel e bebidas sem álcool). Nos bufês, há desde comida japonesa até ostras, lagostas, massas, saladas, carnes e uma variada mesa de doces. Para animar, música ao vivo e dança folclórica, o Ori Tahiti. Bem sincronizados, eles se apresentam com diferentes trajes, dançam com agilidade e as mulheres, especificamente, requebram como se tivessem molas no quadril.

-> Para voltar ao Tahiti no fim da viagem, fui de Moorea para Papeete em uma balsa com lanchonete, ar-condicionado, banheiros e vista panorâmica no andar de cima, por US$ 15.

