Temporada cruzeiros 2020/2021 é cancelada no Brasil

Depois de adiada algumas vezes, a temporada de cruzeiros 2020/2021 no Brasil foi cancelada hoje. Inicialmente marcada para 15 de novembro com sete embarcações, quatro da MSC e três da Costa, havia sido remarcada novamente neste mês, para começo em 16 de janeiro. No entanto, a MSC Cruzeiros, única companhia que ainda mantinha a expectativa de fazer roteiros no litoral brasileiro neste verão, acaba de anunciar que desistiu da ideia, devido à demora na aprovação para a operação no País.

No comunicado em que divulga sua decisão, a companhia italiana informa que vinha trabalhando desde julho com as autoridades brasileiras, “realizando reuniões e esclarecimentos periodicamente para a análise de sua proposta de operação e do seu protocolo abrangente de saúde e segurança que se mostrou eficaz na Europa quando a empresa retomou suas viagens com segurança em agosto”.

A MSC Cruzeiros afirma ainda no texto: “Considerando esta postergação e o tempo mínimo necessário para a companhia preparar toda a sua operação, como logística, mobilização, testes e embarque da tripulação, abastecimento de provisões e a implementação de seu protocolo de saúde e segurança líder do setor, a empresa não conseguiria iniciar as operações até meados de fevereiro, no mínimo, sendo que a temporada está prevista para terminar em março.”

O protocolo para a temporada 2020/2021 estava havia meses sob avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Grupo Executivo Interministerial (Gei). Entre as medidas propostas estão testes para covid-19 em todos os passageiros pelo menos duas vezes por viagem (de antígeno e PCR, se necessário) e para a tripulação no mínimo três vezes antes do embarque e semanalmente a bordo.

Em setembro, a Costa Cruzeiros anunciou o cancelamento da temporada brasileira. A companhia teria os navios Fascinosa, Luminosa e Pacífica. A MSC inicialmente traria quatro para a América do Sul, um deles dedicado a embarques na Argentina: Seaview, Preziosa, Musica e Sinfonia. Depois, manteve apenas os dois primeiros.

Crédito para passageiros afetados

A MSC Cruzeiros informa que os passageiros afetados pelo cancelamento receberão uma carta de crédito no valor total da reserva originalmente paga, válido até 31 de dezembro de 2021 para um cruzeiro futuro com a companhia, realizado até 30 de abril de 2022. Os viajantes terão direito também a um crédito para ser usado a bordo desse próximo cruzeiro: €/US$ 100 por cabine, para cruzeiros com até seis noites (€/US$ 50 no caso de cabine single) ou €/US$ 200 por cabine, para cruzeiros de sete ou mais noites (€/US$ 100 em cabine single).