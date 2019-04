De motorhome, tensão nas ladeiras da Universidade de Coimbra

Meu grande erro em Coimbra foi tentar chegar o mais próximo possível do Paço das Escolas com o motorhome. É ali que fica o conjunto arquitetônico da Universidade de Coimbra, patrimônio da Unesco e objetivo da minha visita naquele dia. Sinais do fracasso não faltavam. Logo na entrada da cidade, em uma subida nível 2 (todas as classificações aqui são livres), o veículo, que não tem tração nas quatro rodas, emperrou e começou a patinar. Literalmente parei o trânsito para sair da situação, de ré.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O problema é que fui além e emperrei metros acima, em ruas apertadas de subida de nível 4. Foram momentos de paciência, que deixaram uma lição: o motorhome não foi feito para explorar as cidades, mas para chegar até elas. Depois, vá de bicicleta, a pé ou de Uber.

Após suar nas ladeiras da cidade, cheguei à universidade, uma das mais antigas do mundo. Foi fundada em 1290, mas em Lisboa, com o nome de Estudos Gerais, e transferida para Coimbra em 1537 pelo Rei D. João III.

Desde então, ela está exatamente no mesmo lugar, com vista para o Rio Mondego. Há várias áreas abertas aos visitantes e tours com preços variados, de acordo com a área visitada. O programa mais completo, de 2h30, custa 12,50 euros (R$ 55), passa pelo Paço Real e pela galeria de História Natural, entre outros. E também pelo grande destaque: a Biblioteca Joanina.

Construída no século 18, é considerada uma das mais espetaculares do mundo. Além do acervo de mais de 40 mil exemplares – incluindo um volume original de Os Lusíadas, de Luís de Camões –, sua arquitetura foi criada especialmente para preservar os livros. Por mais 1 euro (R$ 4,50), é possível visitar também a torre, que oferece uma vista panorâmica da cidade. Mais: uc.pt/turismo.