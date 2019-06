Testamos a nova montanha-russa do Busch Gardens - e outras novidades de Orlando

Olhando de longe, ela é imponente e se destaca no horizonte. Toda alaranjada, quanto mais a gente se aproxima, mais o medo cresce. Debaixo dela, o aço retorcido que vai do chão até perto do céu causa pânico. O suor começa a escorrer pelo corpo e a respiração fica ofegante. “Eu não vou subir nisso aí”, pensei. Quem em sã consciência entra em um vagão que sobe 45 metros de forma impulsionada, passa pelas nuvens em looping e depois desce duas vezes em quedas verticais a quase 100 quilômetros por hora?

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bem, a verdade é que quase todo mundo que esteve presente na inauguração da Tigris, a nova montanha-russa do Busch Gardens, em Tampa, nos Estados Unidos, estava se divertindo muito. Ao lado de outros jornalistas da América do Sul, fui encarar o desafio de percorrer os trilhos da montanha-russa de lançamento mais alta da Flórida. Ou ao menos tentar.

Não se trata da única novidade desta temporada entre os parques do Grupo SeaWorld, formado pelo Busch Gardens, SeaWorld e Discovery Cove, além dos aquáticos Adventure Island, em Tampa, e Aquatica, em Orlando – nele, o tobogã KareKare Curl é mais uma ferramenta para ajudar os turistas a se refrescarem, com boas doses de adrenalina, no sempre quente verão de Orlando.

Vila Sésamo

No Sea World, a Sesame Street é uma área temática e imersiva, com atrações e experiências interativas projetadas para toda a família. Ali estão os personagens da Vila Sésamo – Garibaldo, Elmo, Come-Come, Grover, Beto, Ênio, Bel, Zoe...

O local conta com áreas de lazer secas e com água – em dias de sol, as crianças se divertem (e se molham bastante) em um playground com esguichos de água. Todo o espaço foi construído para ser a representação da vizinhança da turma no seriado, com o Jardim da Abby Cadabby e o ninho do Garibaldo (lá chamado por seu nome original em inglês, Big Bird).

Junto com dançarinos, eles participam de uma animada parada com carros alegóricos, na qual os personagens da turma interagem com as crianças. Há ainda uma minimontanha-russa, a Super Grover’s Box Car Derby’s, e o Trem do Elmo, que leva a garotada a dar uma volta em toda a Sesame Street.

A turma da Vila Sésamo também está no Busch Gardens, no Safari of Fun. Lá, é possível dar uma volta na Air Grover, outra montanha-russa infantil, com curvas e pequenas quedas. As crianças também podem escalar uma árvore até chegar na casa do Elmo e se refrescar em um espaço com jatos de água do Ênio (Ernie) e do Beto (Bert).

Agilidade felina

Só que a missão não era curtir a paz da Vila Sésamo, mas sim testar minha capacidade cardíaca ao embarcar em um dos vagões da Tigris, com seus 550 metros de trilhos. A montanha-russa foi projetada para simular a agilidade – adivinhe – dos tigres. Um brinquedo desse tipo (de lançamento) é aquele em que primeiro o vagão vai para trás, sobe em marcha à ré para pegar impulso, depois desce e sai acelerado de forma insana até cumprir seu percurso. Não sei se estava preparado para isso tudo, mas eu fui.

As sensações causadas pelas montanhas-russas nunca foram tão atrativas para mim, mas eu estava “treinado”. Antes de subir na Tigris, as expedições pelos parques do grupo SeaWorld me levaram até a Manta, em Orlando, que simula o nado das arraias no mar (mas a 90 km/h), com o corpo segurado pelos ombros e sempre olhando para baixo.

Na inauguração da Tigris, os convidados podiam brincar quantas vezes quisessem. Precisei de um tempo para mim. Respirei. Esperei umas 2h30 para tomar coragem de sentar no carrinho e encarar os pouco mais de 40 segundos pelos trilhos. O que a princípio parece ser só aço retorcido se transforma em um caminho seguro de adrenalina. Algo terrivelmente divertido.

Para 2020, ano em que o Busch Gardens completa 60 anos, está prometida a inauguração da montanha-russa híbrida (aço e madeira) mais alta da América do Norte e a mais rápida e íngreme do planeta, atingindo 70 metros de altura. Outra novidade prevista para o próximo ano ficará no SeaWorld – uma montanha-russa da qual ainda pouco se sabe, mas cuja temática será baseada em paisagens geladas. Será que terei coragem de encarar?

OUTROS PARQUES

Universal

É do mundo de Harry Potter que vem a principal novidade da temporada, a partir de 13 de junho. O guarda-caça de Hogwarts, Hagrid, é o “dono” de uma montanha-russa nada trivial. Nela, o público subirá em motocicletas mágicas, sobrevoará as 1.200 árvores da Floresta Proibida e percorrerá um percurso de 1.540 metros com sete lançamentos, queda livre, mudança brusca de sentido e outras surpresas. Se sua praia é terror, programe-se para o Halloween Horror Nights, de 6 de setembro a 2 de novembro; universalorlando.com.

Walt Disney World

Fãs de Star Wars, uni-vos: o Disney's Hollywood Studios terá uma área inteira dedicada à saga a partir de 29 de agosto - na Disneyland da Califórnia, o espaço temático foi inaugurado na última semana. Batizado de Galaxy's Edge, inclui uma experiência em que o visitante pode pilotar a Millenium Falcon, a icônica nave de Han Solo. Em outra atração, é possível participar de uma batalha entre a Primeira Ordem e a Resistência. Outra novidade é o teleférico que conecta o Epcot e o próprio Hollywood Studios a quatro resorts do complexo - algumas gôndolas trazem personagens de filmes como Frozen e Moana; disneyworld.disney.go.com.

ANTES DE IR

Aéreo

O trecho ida e volta entre São Paulo e Orlando, em agosto, custa a partir de R$ 3.998,28 na Latam e R$ 4.590 na American Airlines, em voos diretos. Com escala, sai desde R$ 2.627,42 na Azul, R$ 2.686,03 na Aeromexico e R$ 3.141,01 na Gol.

Ingressos

Comprar o ingresso combinado para vários parques é sempre mais vantajoso. Para quatro parques do grupo (SeaWorld, Busch Gardens e os dois aquáticos) custa US$ 189,99. Outra opção inclui Discovery Cove, SeaWorld, Busch Gardens e Aquatica e custa US$ 245. Vale consultar um agente de viagens.