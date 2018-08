Testamos o novo simulador de 'Velozes e Furiosos', em Orlando; conheça

ORLANDO - À beira do lago central do parque Universal Studios, a área temática da cidade de São Francisco tem agora como seu ponto mais chamativo uma fachada velha e desgastada na qual se lê, numa tipologia familiar, Fast & Furious Supercharged. A atração inspirada nos filmes da franquia Velozes e Furiosos, inaugurada em maio, é a principal novidade do grupo Universal para a alta temporada em Orlando, em julho e agosto.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como já é esperado para este período de férias, outras inaugurações prometem experiências novas mesmo para os habitués da cidade dos parques temáticos. Ainda no Universal Studios, está programada para este verão americano a estreia de um novo espetáculo no lago, chamado de Cinematic Celebration, com imagens de personagens, cenas de filmes e mais de 120 fontes d’água dançantes. Também do Universal, o parque Islands of Adventures estreou um show de projeções e fogos de artifício no Castelo de Hogwarts, na área de Harry Potter.

Do grupo Disney, Toy Story Land, área temática do menino Andy e seus bonecos Woody e Buzz Lightyear será inaugurada neste sábado, 30 de junho. SeaWorld estreou a animada Ray Rush no Aquatica, e promete corredeiras na floresta ainda para o verão.

Carros tunados. Você não precisa ser fã de qualquer um dos oito filmes da franquia Velozes e Furiosos para se amarrar no Fast & Furious Supercharged. Basta gostar de emoção para querer encarar a fila e ir várias vezes.

A brincadeira proporciona uma experiência envolvente. Todo o cenário foi feito para que o visitante se sinta nos ambientes dos filmes. A fila recria o centro de operações de Velozes e Furiosos, com nada menos do que 12 carros supertunados. Alguns deles foram mesmo usados pelos personagens nas gravações. Outros foram criados especialmente para a atração, como conta Dennis McCarthy, coordenador de carros dos filmes e do Fast & Furious Supercharged.

“A principal diferença é que, durante as filmagens, demos mais ênfase à parte mecânica porque a câmera consegue esconder vários defeitos. Por outro lado, para a atração aqui em Orlando, todo o esforço foi colocado na parte estética. Todos os carros ficam perto do público, então tinham de estar com a melhor aparência possível.”

Motores, pneus e peças de automóveis expostas recriam o cenário de uma oficina mecânica.

Na segunda parte da fila, antes da atração principal, o público interage com personagens como Mia Toretto (Jordana Brewster) e Tej (Ludacris). Aqui é apresentado o plano de ação por meio de computadores sintonizados em câmeras e mapas da cidade de São Francisco.

Enfim, chega o momento de entrar no simulador, que de fato é veloz e furioso. São dois ônibus que levam 48 pessoas cada, divididas em oito fileiras de seis. Em aproximadamente 5 minutos de percurso com trilha sonora bombando desde o início, o visitante se vê no meio de uma perseguição em alta velocidade, com tiros e explosões de fazer perder o fôlego. O ônibus se movimenta de acordo com a ação, balança e dá a sensação de que todos fazemos parte da cena. São tantos os detalhes que é preciso ficar atento a tudo – daí a vontade de voltar para a fila e encarar a brincadeira mais uma vez.

Uma dica prática para não perder nada durante a atração é tentar sentar do lado direito do ônibus, porque dali é mais fácil acompanhar cada detalhe da festa que dá início à perseguição que é o tema central do simulador. Também se veem melhor as cenas de combate, com os personagens pulando entre carros e até de um helicóptero.

Fila virtual. O Fast & Furious Supercharged tem um sistema de fila virtual. Por meio do aplicativo oficial do Universal Studios ou nos quiosques próximos à entrada da atração, é possível agendar horário para ir ao brinquedo. Enquanto a sua hora não chega, você pode aproveitar o restante do parque.

Vale também navegar pelo aplicativo oficial do Universal Studios e conhecer os recursos especiais Fast & Furious Supercharged. Dá para ouvir mensagens de Mia Toretto, conhecer a biografia dos personagens e testar os seus conhecimentos sobre a franquia Velozes e Furiosos.

Como ir e dicas práticas

Aéreo: Azul (desde R$ 2.720; voeazul.com.br), Latam (R$ 2.820; latam.com/pt_br)

e Delta (R$ 4.518; delta.com) voam direto SP-Orlando-SP.

Passes vip: os parques Universal vendem a chamada experiência vip. Custa a partir de US$ 189, mais o ingresso. Inclui estacionamento com manobrista, guia falando português, acesso prioritário a todos os brinquedos e o direito de escolher em qual lugar se sentar. Pode incluir, ainda, acesso aos bastidores, café da manhã ou almoço. À venda nos guichês e no site – o número por dia é limitado. Opção mais em conta é o passe expresso, desde US$ 69,99, que dá direito a furar fila nas atrações: universalorlando.com.

Outras novidades do Universal

- 50 tipos de donuts são vendidos na loja Voodoo Doughnut, recentemente inaugurada na área de compras e gastronomia City Walk. Os sabores disponíveis incluem até bacon. O mais clássico é o Voodoo Doll, com recheio de geleia de framboesa e cobertura de chocolate.

- 600 quartos terá o Universal’s Aventura Hotel, que será inaugurado em agosto. Em uma estilosa torre de vidro, o hotel terá bar na cobertura com vista panorâmica dos parques. Diárias começam em US$ 116.

- 60 metros de altura tem o vulcão que dá nome ao parque aquático Volcano Bay. Inaugurado em 2017, é o mais novo de Orlando. O vulcão verte água por todos os lados durante o dia; à noite, o efeito é de lava e fogo. Há toboáguas radicais, piscinas de ondas multiredicionais, um rio tranquilo e espaços de descanso.