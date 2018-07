Texas: cinco passeios imperdíveis no destino dos Estados Unidos

SAN ANTONIO - Nove meses de intercâmbio universitário na cidade de San Antonio mudaram minha percepção do Texas. Pude ver como os estereótipos enganam: não encontrei ninguém com sotaque arrastado e percebi que o segundo maior Estado dos Estados Unidos é muito mais do que as paisagens secas que nos acostumamos e ver no cinema.

Newsletter Viagem Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A seguir, cinco passeios imperdíveis na cidade e em seus arredores. Prepare-se para uma atmosfera mexicana, com direito até a mariachis. San Antonio está a 460 quilômetros do aeroporto de Dallas-Fort Worth e a 128 quilômetros de Austin.

River Walk

As margens rebaixadas, no mesmo nível da água, repletas de bares, restaurantes e lojas, fazem do San Antonio River Walk o lugar mais movimentado da cidade. É o cartão-postal local, arborizado e com muitas mesas ao ar livre. Faça o passeio de barco, superturístico, sim, mas ótimo para aprender um pouco sobre a história da cidade. Custa US$ 12 para adultos e US$ 6 para crianças de até 5 anos: goriocruises.com.

Natural Bridge Caverns

A apenas 40 minutos do centro de San Antonio é possível se impressionar com incríveis cavernas naturais. O Discovery Tour (desde US$ 22,99 para adultos e US$ 14,99 para crianças de até 11 anos) e o The Hidden Passages Tour (mesmos preços) garantem mais de uma hora de passeio (cada) em meio a diferentes formações rochosas. Ambos os tours descem a uma profundidade de quase 55 metros.

Schlitterbahn Waterpark

No calor do verão texano, o parque aquático Schlitterbanh, em New Braunfels, a 50 quilômetros de San Antonio, é ótima pedida para passeios em família ou com amigos. São 51 atrações; destaque para o Black Knight, no qual duas pessoas descem em alta velocidade por um tubo de 167 metros de comprimento. Há também várias atrações calminhas, para relaxar.

Enchanted Rock

Na pequena Fredericksburg, cerca de 17 quilômetros de trilhas encantam quem visita a área natural Enchanted Rock. A rocha encantada em questão é um domo granítico de 130 metros de altura; subir até lá é o principal passeio. Custa US$ 7 para adultos, gratuito para crianças de até 12 anos.

USS Lexington

Na praia de Corpus Christi, a 220 quilômetros de San Antonio, um navio da 2ª Guerra Mundial virou museu. O USS Lexington, conhecido como Blue Ghost ( fantasma azul) passou quase dois anos em combate na ocasião, tendo destruído mais de 300 mil toneladas de carga inimiga. Custa US$ 14,95 para adultos e US$ 9,95 para crianças até 12 anos.